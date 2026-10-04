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Corini: «Reazione non scontata: buona partita del mio Brescia»

L’analisi del tecnico dopo il 2-2 con il Lecco: «Dentro questa gara ci sono tante cose importanti. Distorsione per Zennaro, mi auguro non sia nulla di grave»
Luca Chiarini

Luca Chiarini

Giornalista

Eugenio Corini - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
Eugenio Corini - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Corini vede il bicchiere mezzo pieno: «Abbiamo fatto una buona partita». In una gara nata sotto una cattiva stella, e nella quale «facendo un certo tipo di calcio puoi mettere in conto di subire un gol come quello di Capello», il tecnico torna a casa con la convinzione che una reazione del genere «non sia scontata».

L’analisi

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Il suo Brescia, sostiene Eugenio, «ha creato diversi presupposti per segnare. Sia nel primo tempo che nel secondo. Volevamo portarci a meno tre dal Cittadella e invece siamo a meno cinque, ma dentro questa gara ci sono tante cose importanti». Corini richiama in causa «un po’ di sfortuna che ultimamente ci sta penalizzando» e fa chiarezza sul rigore: «Rizzo Pinna aveva in mano il pallone per evitare disturbi a Crespi, che è il nostro primo tiratore».

Gli infortuni

L'uscita dal campo di Zennaro - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
L'uscita dal campo di Zennaro - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Ora c’è apprensione per Zennaro, fuori per un infortunio alla caviglia: «È una distorsione, gli è rimasta sotto. Mi auguro non sia nulla di che, soprattutto perché stava bene ed era in crescita. È vero che qualche stop c’è stato, ma nessuno degli altri giocatori attualmente ai box resterà fuori a lungo». Corini vuol guardare avanti con fiducia: «Giochiamo sempre per vincere, ma qui abbiamo creato tutte le condizioni per farlo. Probabilmente questa gara doveva finire 1-1, anche se nei dati abbiamo fatto meglio noi. Continuiamo a lavorare perché abbiamo tutto per arrivare dove vogliamo».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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