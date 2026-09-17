Il Desenzano si misura con il Lecco dopo la prima vittoria in C

Aggiudicarsi il derby dei Laghi dopo la prima storica vittoria in C: questo l’obiettivo del Desenzano, che per la quinta giornata di campionato affronta il Lecco (calcio d’inizio ore 18.30). Non sul Garda, non sul Lario, ma quasi in terra di mezzo, ovvero in Franciacorta, a Ospitaletto, per via dell’indisponibilità del Tre Stelle. I gardesani arrivano a questa sfida sulle ali dell’entusiasmo, dopo aver ottenuto il primo successo in campionato, battendo 2-1 l’Arzignano Valchiampo.
L’analisi
Tre punti che hanno dato respiro, alla classifica – ora i biancazzurri sono ottavi, a quota 5 –, ma anche alla mente, perché era importante sbloccarsi il prima possibile: «A dir la verità non avevamo fatto male neanche contro l’Union Brescia – ha detto in conferenza stampa il tecnico Marco Gaburro –, anzi, c’è stata continuità nelle prestazioni, ma il risultato è stato molto diverso. Ad Arzignano abbiamo sofferto e concesso qualcosa, ma abbiamo dimostrato ancora buoni margini di crescita. L’unico rischio è pensare che la partita successiva sia più semplice: così non si ottengono risultati».
Di fronte stasera il Lecco, già affrontato – e battuto ai rigori – in Coppa Italia, al primo turno: «Sarà una partita molto diversa, perché la guida tecnica è la stessa (Federico Valente, ndr), ma i giocatori no. In ogni caso i lariani sono molto forti: conosco la città e i tifosi (qui Gaburro ha vinto la D nel 2019, ndr); so quanto ci tengono. Non sono partiti benissimo, ma possono arrivare molto in alto. A noi non deve mancare l’umiltà».
Gli avversari
Nelle prime quattro partite il Lecco ha ottenuto 4 punti: dopo aver pareggiato con l’Arzignano, ha perso con Treviso e Lecco, mentre domenica ha ottenuto la prima vittoria, battendo in casa la Giana. Essendo la seconda delle tre gare nel giro di otto giorni, Gaburro pare intenzionato ad adottare un po’ di turn over. A centrocampo potrebbe dunque giocare dall’inizio Moscati al posto di Liberati. Davanti invece Ubaldi e Procaccio scalpitano. Assenti gli infortunati Bovolon, Antonelli e Boiga.