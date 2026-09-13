Prima storica vittoria del Desenzano, ad Arzignano succeso per 2-1

Il Desenzano non si arrende mai: rischia il colpo del ko, ma rimane in piedi, reagisce e chiude il match con le braccia al cielo. Primo storico successo in Serie C per il club di Roberto Marai, che espugna il Dal Molin di Arzignano conquistando i tre punti in una partita rocambolesca. I ragazzi di Gaburro rischiano tantissimo, ma uno strepitoso Minelli li mantiene a galla, respingendo anche un penalty. Poi nel finale i biancazzurri cambiano marcia e tra il 90’ e il 94’ vanno sul doppio vantaggio grazie a Millico e Ubaldi. A nulla serve il gol della bandiera dei veneti, che non riescono a raggiungere il pari.
In campo
Rispetto al derby con l’Union Brescia il tecnico Marco Gaburro cambia un solo giocatore, schierando a centrocampo Liberati al posto di Moscati. Nel suo 4-3-3, Minelli gioca tra i pali. I due terzini sono Parlato e Milani, i centrali Pilati e Panelli. In mezzo il play è De Francesco, supportato appunto da Liberati e Lupano. In avanti Biondi, Santini e Millico. Anche Daniele Di Donato cambia un solo elemento dopo il netto ko contro l’Ospitaletto: nel suo 3-4-2-1 a centrocampo c’è Castegnato e non Moretti.
Il match
Partita frizzante fin dai primi minuti. Tra i gardesani il più in palla è Millico, che si muove tantissimo tra le linee. Al 22’ il Desenzano rischia grosso: in contropiede Bernardi serve Nanni, che prova la girata. Minelli tocca la sfera quanto basta per mandarla sul palo. Al 41’ lo stesso portiere per poco non si fa sorprendere fuori dai pali, con Nanni che calibra male il pallonetto. Sessanta secondi più tardi ghiottissima occasione per il Desenzano: Biondi arriva a tu per tu con Vannucchi, ma invece di tirare sceglie l’assist per Santini, sbagliando completamente il passaggio.
All’inizio della seconda frazione di gioco, tra il 4’ il 5’, un super Minelli nega due volte la gioia del gol al solito Nanni. Al 24’ i padroni di casa colpiscono la traversa con Penta. Al 30’ l’Arzignano chiede l’Fvs per un fallo di mano in area da parte di Panelli. Il direttore di gara va a rivedere l’episodio monitor e poi concede il penalty. Minelli respinge il tentativo di trasformazione di Cariolato, ma nulla può sulla ribattuta di Rizzo, che però entra in area prima del tiro del compagno. Gaburro utilizza la card e le immagini gli danno ragione: gol annullato e risultato che rimane fermo sullo 0-0.
La svolta
Qui il Desenzano si trasforma: al 45’ il nuovo entrato Ubaldi innesca Millico, che con un diagonale preciso e potente fa 1-0. Poi lo stesso Ubaldi al 49’ scippa la sfera a Milillo, realizzando il 2-0.
Romio prova a riaprire il match al 51’, ma ormai è troppo tardi. E così comincia la festa del Desenzano, che centra la prima storica vittoria in campionato.