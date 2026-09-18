Serie C: date e orari dalla nona di andata alla prima di ritorno

La LegaPro ha reso noti date e orari dei turni delle giornate di campionato dalla nona di andata alla prima di ritorno. Contestualmente, ci sono anche gli appuntamenti per gli ottavi di finale della Coppa Italia di serie C. Restano in corsa Union Brescia e Desenzano, che giocano mercoledì 28 ottobre, alle 20.30, entrambe in casa, rispettivamente contro Cittadella e Dolomiti Bellunesi. Il prossimo derby bresciano è alla tredicesima giornata: Desenzano-Ospitaletto va in scena domenica 8 novembre alle 17.30. La sedicesima giornata è da segnare sul calendario. Sabato 28 novembre doppia sfida tra squadre della nostra terra, entrambe in programma sabato 28 novembre alle 17.30: Lumezzane-Desenzano e Ospitaletto-Union Brescia. La squadra cittadina ospita poi il Lumezzane alla diciannovesima, domenica 20 dicembre alle 14.30. Alla prima di ritorno è infine in programma Lumezzane-Ospitaletto (domenica 3 gennaio, alle 12.30). Di seguito date e orari dei match delle bresciane, dalla nona d’andata alla prima di ritorno.
Quando e a che ora
Nona giornata
Desenzano-Dolomiti Bellunesi, sabato 10 ottobre, alle 17.30
Lumezzane-AlbinoLeffe, sabato 10 ottobre, alle 17.30
Treviso-Ospitaletto, domenica 11 ottobre, alle 17.30
Union Brescia-Pro Vercelli, venerdì 9 ottobre, alle 20.30
Decima giornata
Alcione Milano-Desenzano, domenica 18 ottobre, alle 17.30
Carpi Lumezzane, sabato 17 ottobre, alle 14.30
Giana Erminio-Union Brescia, lunedì 19 ottobre, alle 20.30
Ospitaletto-Pergolettese, domenica 18 ottobre, alle 17.30
Undicesima giornata
Desenzano-Giana Erminio, domenica 25 ottobre, alle 14.30
Pergolettese-Lumezzane, domenica 25 ottobre, alle 17.30
Pro Vercelli-Ospitaletto, domenica 25 ottobre, alle 17.30
Union Brescia-Cittadella, sabato 24 ottobre, alle 17.30
Dodicesima giornata
Folgore Caratese-Union Brescia, domenica 1 novembre, alle 12.30
Lumezzane-Arzignano, domenica 1 novembre, alle 17.30
Novara-Desenzano, lunedì 2 novembre, alle 20.30
Ospitaletto-Trento, sabato 31 ottobre, alle 14.30
Tredicesima giornata
Alcione Milano-Lumezzane, venerdì 6 novembre, alle 20.30
Desenzano-Ospitaletto, domenica 8 novembre, alle 17.30
Union Brescia-Arzignano, venerdì 6 novembre, alle 20.30
Quattordicesima giornata
AlbinoLeffe-Union Brescia, sabato 14 novembre, alle 14.30
Lumezzane-Trento, sabato 14 novembre, alle 17.30
Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi, venerdì 13 novembre, alle 20.30
Renate-Desenzano, sabato 14 novembre, alle 14.30
Quindicesima giornata
Alcione Milano-Ospitaletto, domenica 22 novembre, alle 14.30
Desenzano-AlbinoLeffe, domenica 22 novembre, alle 17.30
Lecco-Lumezzane, lunedì 23 novembre, alle 20.30
Union Brescia-Renate, domenica 22 novembre, alle 12.30
Sedicesima giornata
Lumezzane-Desenzano, sabato 28 novembre, alle 17.30
Ospitaletto-Union Brescia, sabato 28 novembre, alle 17.30
Diciassettesima giornata
Desenzano-Carpi, sabato 5 dicembre, alle 14.30
Lecco-Ospitaletto, domenica 6 dicembre, alle 17.30
Pro Vercelli-Lumezzane, venerdì 4 dicembre, alle 20.30
Union Brescia-Juventus Next Gen, domenica 6 dicembre, alle 14.30
Diciottesima giornata
Lumezzane-Treviso, sabato 12 dicembre, alle 14.30
Novara-Union Brescia, domenica 13 dicembre, alle 14.30
Ospitaletto-Giana Erminio, sabato 12 dicembre, alle 17.30
Pergolettese-Desenzano, domenica 13 dicembre, alle 14.30
Diciannovesima giornata
Desenzano-Cittadella, domenica 20 dicembre, alle 12.30
Folgore Caratese-Ospitaletto, domernica 20 dicembre, alle 14.30
Union Brescia-Lumezzane, domenica 20 dicembre, alle 14.30
Prima giornata di ritorno
Carpi-Union Brescia, domenica 3 gennaio, alle 17.30
Desenzano-Pro Vercelli, domenica 3 gennaio, alle 17.30
Lumezzane-Ospitaletto, domenica 3 gennaio, alle 12.30.