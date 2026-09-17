L’Ospitaletto a Carpi per tenere il ritmo da alta classifica

Buccia di banana o trampolino? Di certo, nel dubbio, una novità: mai nella sua (pur breve, per ora) esperienza in serie C l’Ospitaletto si era ritrovato a dover disputare due gare a così breve distanza, ossia dal giovedì alla domenica. L’anno scorso i turni infrasettimanali erano caduti tra martedì e mercoledì e comunque sempre con tre giorni di riposo.
Il tecnico
Un tema che Andrea Quaresmini ha affrontato nel pre match di Carpi. «Non può essere per noi come per altri la settimana tipo – spiega il tecnico dell’Ospitaletto – ma arriviamo carichi e sereni perché quest’anno abbiamo più volte ripetuto di avere una rosa lunga e di qualità: non abbiamo due squadre, questo no, quindi le rotazioni saranno 3-4 rispetto a domenica, ma siamo convinti di poter gestire il doppio impegno ravvicinato. Ho detto ai ragazzi di non pensare al Cittadella, per due motivi».
Quali? «In primis perché si ragiona una gara alla volta, in secondo luogo perché – anche se domenica potremmo giocare una sfida di alta classifica contro i padovani – dobbiamo tenere presente il nostro focus. La classifica che abbiamo è meritata per quanto espresso, ma guai a pensare di poter cambiare obiettivo».
L’avversaria
Il Carpi è squadra insidiosa, che ha perso due partite su quattro ma lo ha fatto contro Union Brescia e appunto Cittadella. «E in quest’ultimo match era in vantaggio e avrebbe portato a casa punti se Antonucci non si fosse inventato un colpo da biliardo. Il Carpi è fisicamente ben strutturato dietro e fa del ritmo la propria forza. Non manca la qualità. Anche se, come sempre, prima di tutto guardo ai miei: se alziamo l’intensità, diamo fastidio a chiunque; se andiamo sotto ritmo, possiamo perdere con tutti». A proposito di formazione il dubbio più grande riguarda Gobbi che partirà con la squadra, ma effettuerà un ultimo provino nel pre gara: a ogni modo è pronto Torri. Gli altri protagonisti del turn over potrebbero essere Messaggi e Mondini. Nel Carpi out Tcheuna con Cassani intenzionato a confermare l’undici base per la terza gara di fila.