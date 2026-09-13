L’Ospitaletto vince ancora: 3-0 alla Juve U23, orange travolgenti

Anche Madama si inchina all’Ospitaletto: la squadra di Quaresmini stende la Juventus Next Gen nel quarto turno del girone A di serie C, salendo a quota 10 punti in classifica (secondo posto momentaneo) e confermando una crescita evidente anche sul piano del gioco.
Il match
La gara si incanala subito: dopo 51 secondi Galuppini recupera palla e fa correre in verticale Stefanoni, che resta freddo davanti al portiere per il vantaggio.
La Juventus calcia in porta solo due volte, da fuori, con Melegoni, poi è l’Ospitaletto a ripartire velocemente, anche se nel primo tempo non riesce subito a castigare i singhiozzi del possesso palla bianconero: Galuppini e Stefanoni non chiudono la contesa, nella ripresa Gobbi spreca dopo 18 secondi dal via il raddoppio e si fa male, poi però al 62’ Nessi svetta di testa su corner di Tigani e chiude.
Il tris porta la firma di Torri, il sostituto di Gobbi, su passaggio di Messaggi a dieci minuti dalla fine. È festa grande: a Carpi giovedì nel primo turno infrasettimanale arriverà un Ospitaletto che promette spettacolo.