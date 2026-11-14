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Corini: «Brescia, in questa vittoria c’è tutta la nostra unione»

Il tecnico dopo il 2-1 al fotofinish contro l’AlbinoLeffe: «Il gol di Marras è merito di Camoni, è lui lo specialista delle palle inattive. Voglio che la mia squadra sia sempre così cattiva»
Erica Bariselli

Erica Bariselli

Giornalista

Corini oggi a Zanica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
Corini oggi a Zanica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

«Dentro la mia esultanza c’erano le motivazioni di tutti noi». Eugenio Corini, corso in campo a festeggiare senza freni, ancora una volta la «dedica» al gruppo. Con l’Albinoleffe «è stata una vittoria che una volta di più dimostra la nostra unità d’intenti. Questa è una squadra che voglio sempre incavolata e nella quale gli uni giocano sempre per gli altri».

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Dice ancora il tecnico: «Faccio i complimenti al membro del mio staff Camoni, perché è lui lo specialista delle palle inattive (lo schema dal quale è nato il gol di Marras è nato da sue indicazioni, ndr) mentre sul gol preso c’è stata una incomprensione». Poi una menzione particolare tra tante («dopo una settimana complicata per alcuni»): «La faccio per Rizzo (che ha fatto il centrale una volta uscito Silvestri, ndr). Non ho inserito Pasini e ho preferito spostare lui per contrastare la velocità di Sali, questione di caratteristiche».

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