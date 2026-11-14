Corini: «Brescia, in questa vittoria c’è tutta la nostra unione»

Il tecnico dopo il 2-1 al fotofinish contro l’AlbinoLeffe: «Il gol di Marras è merito di Camoni, è lui lo specialista delle palle inattive. Voglio che la mia squadra sia sempre così cattiva»

Erica Bariselli Giornalista 14 novembre 2026 1 ' di lettura