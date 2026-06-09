Serie C ‘26/27, ufficiali le prime date. E c’è una novità sul girone A

La Lega Pro ha ufficializzato le date della stagione sportiva 2026/27 di serie C. Il campionato regolare prenderà il via domenica 23 agosto 2026 e si concluderà domenica 25 aprile 2027. È prevista una sosta nel weekend del 26 e 27 dicembre 2026, in occasione delle festività natalizie. Saranno disputati tre turni infrasettimanali, le cui date verranno comunicate in un secondo momento.
Il girone A
Quanto alla composizione del girone di Brescia, Desenzano, Lumezzane e Ospitaletto, c’è una novità importante emersa nelle ultime ore: il Vado disputerà le proprie gare interne a Sestri Levante, e non a Novara.
Ciò significa che i liguri dovrebbero scalare nel raggruppamento B, con il Carpi che salirebbe invece nell’A. Attenzione però all’ipotesi di una riammissione della Virtus Verona, tutt’altro che remota: qualora si verificasse questo scenario, i veneti prenderebbero il posto proprio del Carpi.