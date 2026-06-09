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Serie C ‘26/27, ufficiali le prime date. E c’è una novità sul girone A

Si parte a fine agosto, la regular season finirà il 25 aprile. Il Carpi sostituisce virtualmente il Vado nel gruppo A, ma c’è l’ipotesi riammissione della Virtus Verona
Luca Chiarini

Luca Chiarini

Giornalista

Il pallone della serie C al Rigamonti - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it
Il pallone della serie C al Rigamonti - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

La Lega Pro ha ufficializzato le date della stagione sportiva 2026/27 di serie C. Il campionato regolare prenderà il via domenica 23 agosto 2026 e si concluderà domenica 25 aprile 2027. È prevista una sosta nel weekend del 26 e 27 dicembre 2026, in occasione delle festività natalizie. Saranno disputati tre turni infrasettimanali, le cui date verranno comunicate in un secondo momento.

Il girone A

Quanto alla composizione del girone di Brescia, Desenzano, Lumezzane e Ospitaletto, c’è una novità importante emersa nelle ultime ore: il Vado disputerà le proprie gare interne a Sestri Levante, e non a Novara.

Ciò significa che i liguri dovrebbero scalare nel raggruppamento B, con il Carpi che salirebbe invece nell’A. Attenzione però all’ipotesi di una riammissione della Virtus Verona, tutt’altro che remota: qualora si verificasse questo scenario, i veneti prenderebbero il posto proprio del Carpi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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