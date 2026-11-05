Un miracolo di Lazio: «Gattuso come Maestrelli, è lunga ma ci può credere»

Gli ex Inselvini, Marcolin, Brocchi e Saurini commentano il primato in serie A dei biancocelesti: «Attenzione ad alzare l’asticella e le altre hanno rose extralarge… ma a forza di vincere si può creare una certa mentalità»