Scivola e cade nel fiume Oglio: morto annegato un ragazzo a Calcio

Il 23enne di origine pakistana e residente a Seriate sarebbe finito in acqua, sul confine con Urago, insieme a un'altra persona che è invece stata salvata

Roberto Manieri Giornalista 04 luglio 2026 2 ' di lettura

Fotogallery 11 foto Annegato nel fiume Oglio: l'intervento a Calcio Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti morto annegatofiume OglioCalcioUrago d'Oglio Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...