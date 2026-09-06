De Maria freddo, Rizzo Pinna non si accende: le pagelle del Brescia

Terza vittoria consecutiva in campionato per l’Union Brescia, che batte il Desenzano nel derby: l’1-0 finale è firmato dalla rete di Vincent De Maria. Di seguito le pagelle dei biancazzurri.
6 – Gioele Zacchi
Il premio per l’uscita bassa coraggiosa su Santini è una copiosa epistassi dal naso. È l’immagine della sua serata: sicuro e convinto negli anticipi sugli avversari.
6.5 – Samuele Sina
Altro mattoncino in un percorso di crescita nel quale continua a bruciare le tappe. Aggressivo, solido in contrasto e avventuroso in transizione. Come quando appoggia per Crespi, ispirando l’azione del vantaggio.
6 – Luigi Silvestri
Finché il rendimento è questo nessuno può immaginare di smuoverlo da quella posizione. Telecomanda i compagni, sempre ottimo nelle letture. Una certezza.
6 – Alberto Rizzo
Non è una gara particolarmente complessa per uno della sua esperienza, soprattutto perché l’avversaria sembra più ispirata su lato opposto rispetto a quello che presidia. Non sbaglia nulla e al 45’ esce di scena per un problemino al piede che andrà approfondito. Dal 1’ st Loris Armati (6): qualche incertezza col pallone, ma copre bene la sua zona.
6 – Tiago Casasola
Partenza così così, perché il Desenzano dei primi minuti fa ballare un po’ il suo binario e lui non è impeccabile. Prende fiducia col passare dei minuti e chiude in pieno controllo. Dal 18’ st Davide Balestrero (6): si muove con intelligenza anche da quinto.
6.5 – Alessandro Mercati
Tentacolare, forse anche più del solito. Il Desenzano muove palla con coraggio e lui recita un ruolo decisivo nell’andare a sporcare il palleggio gardesano. Il giallo sarebbe evitabile, ma siamo alle solite. Dal 22’ st Marco Frigerio (6): un paio di giocate e poco più. Ci saranno occasioni migliori per vederlo all’opera.
6 – Alessandro Lamesta
Seconda da titolare in mediana per uno che, sulla carta, fa parte del pacchetto dei trequartisti. Si alza e s’abbassa con immutata qualità.
7 – Vincent De Maria
Ci vuole tanta freddezza per far sembrare semplice quel piattone. Lui ne ha da vendere, in quel frangente. Moto perpetuo sulla fascia.
6 – Mattia Zennaro
L’interpretazione da trequartista è condita con la solita qualità. Diligente per quell’ora e poco più che Corini gli concede: prima di uscire sollecita Minelli con un destro secco che poteva valere il raddoppio. Dal 18’ st Manuel Marras (6.5): ingresso che dà la scossa al Brescia. Peccato per l’infortunio, che rischia di essere grave.
5.5 – Andrea Rizzo Pinna
Una serata no può capitare a chiunque, pure a chi ha molto talento come lui. Avrebbe l’occasione di riscattarla, su una palla visionaria di Marras, ma la spreca.
6 – Valerio Crespi
La chiameremo zona Crespi: capita spesso che una scarica elettrica lo attraversi quando è sulla trequarti. Non è una peculiarità di tutte le punte. Accade pure stavolta: il colpo secco dal limite apparecchia il vantaggio di De Maria. Anche se a dire il vero è l’unica giocata degna di nota della sua partita. Dal 39’ st Jacopo Pellegrini s.v.