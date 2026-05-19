Nuova avventura per l’ex Brescia Maran: è il nuovo ct dell’Albania

Nuova avventura per l’ex allenatore del Brescia Rolando Maran , artefice dell’ultima salvezza delle rondinelle in serie B. Il tecnico trentino, ma da molti anni ormai di casa nella zona di Lonato, è il nuovo commissario tecnico dell’Albania . Per lui un contratto fino al 2028.

Maran dovrebbe sedere sulla panchina delle Aquile a inizio giugno, per le amichevoli contro Israele e Lussemburgo. Dopo Gianni De Biasi , che guidò la Selezione albanese dal 2011 al 2017, ed Edi Reja (dal 2019 al 2022), un altro ex Brescia è dunque pronto a intraprendere questa avventura.

Primi scatti ufficiali per Maran

Le dichiarazioni

«Grazie per questa opportunità – le prime parole di Maran da ct –. Ho seguito da vicino la Nazionale albanese, mi state dando l’opportunità di rappresentare un popolo che ha grande orgoglio. Voglio trasmettere il grande amore per questa maglia. È un impegno che mi assumo, qualcosa che sento dentro, un sentimento fortissimo per questa missione».