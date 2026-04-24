Pep Guardiola ct dell’Italia? La Figc potrebbe fare un tentativo

Pep Guardiola commissario tecnico dell’Italia, oggi, è poco più che una suggestione. Rilanciata dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, secondo cui una delle priorità del prossimo presidente della Figc, la cui elezione è in calendario il prossimo ventidue giugno, sarà telefonare all’ex centrocampista del Brescia per sondarne la disponibilità ad accettare l’incarico.

Gli obiettivi attuali

Siamo, come detto, nel campo delle ipotesi. Perché in questo momento Pep è totalmente concentrato sul finale di stagione con il suo City: ha da poco vinto lo scontro diretto con l’Arsenal, e nel recupero contro il Burnley ha agganciato in classifica proprio i Gunners. La Premier è più aperta che mai, e il Manchester si è clamorosamente rilanciato dopo essere stato a un passo da abbandonare la corsa al titolo. Il 16 maggio, poi, Guardiola potrebbe anche avere la finale di Fa Cup, dovesse passare il turno contro il Southampton.

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Scelta di cuore

Pep Guardiola al Rigamonti - © www.giornaledibrescia.it

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Il campionato inglese chiuderà i battenti il 24 maggio, tra un mese esatto, e da allora ogni momento sarà buono per allacciare i primi contatti. Un’eventuale vittoria della Premier contro l’allievo Arteta, scrive ancora la rosea, potrebbe trasformarsi in un assist per la Federazione, dando una ragione in più a Pep – che in Inghilterra ha vinto tutto – per mollare. Guardiola non ha ancora fornito indicazioni sul proprio futuro. Il City gli deve tutto, e rispetterà la volontà del catalano, qualunque essa sia.

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La certezza è che in caso di addio a un club, la volontà di Pep sarebbe quella di rallentare, ripartendo da una Nazionale. Un eventuale «sì» agli azzurri esulerebbe da ragioni economiche (sono altri gli attori che in questo senso sarebbero in grado di gratificare il tecnico). Sarebbe una scelta di cuore. Una sfida da affrontare in un Paese che Guardiola ama: a Brescia, la prima città italiana che l’ha accolto, torna ogni volta che può. L’ha fatto per l’ultima volta a fine febbraio, quando era tornato dopo quindici anni al Rigamonti per assistere alla sfida (vinta) contro la Pro Patria.