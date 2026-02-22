Giornale di Brescia
Calcio

Brescia-Pro Patria, che sorpresa: al Rigamonti c’è Pep Guardiola

Erica Bariselli
Blitz dell’allenatore del Manchester City: la sua ultima volta a Mompiano risaliva al novembre del 2011
  • Pep Guardiola al Rigamonti
    Pep Guardiola al Rigamonti - © www.giornaledibrescia.it
AA

Sorpresa delle sorprese. Se ai suoi giocatori, all’indomani della vittoria col Newcastle, ha consigliato di sfruttare i tre giorni di riposo per bere caipirniha e godersi la vita, Pep Guardiola ha invece deciso di godersi Brescia e di regalarsi un pomeriggio allo stadio Rigamonti dove sarà ospite d’onore per la partita di serie C Union Brescia-Pro Patria.

Il blitz

L’allenatore del Manchester City, affezionatissimo alla città, ha optato per una tipica improvvisata delle sue, studiata proprio per il giorno del compleanno del suo fraterno amico Edoardo Piovani, club manager della società di Giuseppe Pasini col quale Guardiola si è salutato per uno scambio di reciproci in bocca al lupo.

Nel box con Guardiola il club manager Piovani e Bjarnason - © www.giornaledibrescia.it
Nel box con Guardiola il club manager Piovani e Bjarnason - © www.giornaledibrescia.it

Mister Pep non manca mai di fare un salto a Brescia, anche solo per poche ore quando gli è possibile, per trovare quella misura umana che gli consente di caricare le batterie. Guardiola, che non appena arrivato ha espresso il desiderio di tornare al Rigamonti (con il club ovviamente lieto di accontentarlo), assisterà alla gara dallo sky box della Feralpi in tribuna centrale (accanto a lui Bjarnason, che aveva anche assistito a un allenamento in settimana). La sua ultima a Mompiano risale al 3 novembre del 2011: sulla panchina delle rondinelle, all’epoca, sedeva Scienza.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Pep GuardiolaUnion BresciaBrescia
