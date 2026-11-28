Respirando storia, tra i sacri muri dello stadio di Ospitaletto «benedetti» a suo tempo dalle presenze quotidiane di Roberto Baggio e Pep Guardiola. Respirando storia, in uno stadio che chiama quella del calcio a Brescia nel nome e nel cognome di Gino Corini al quale l’impianto è dedicato. Insomma sì: sarà lui l’anima di quella che è una festa. Chi poi «sboccerà» e potrà brindare di più si vedrà però la suggestione c’è. E, stavolta, il pubblico anche. La partita Ospitaletto-Union Brescia non è più la novità, ma resta in qualche modo una prima in live dato che la scorsa stagione i tifosi biancazzurri non poterono arrivare a Ospitaletto causa un assurdo divieto. Stavolta, è tutto giusto: con conseguente sold out.
Tutto esaurito con poco meno di 3.000 spettatori (cancelli aperti dalle 15.45): una gioia per gli occhi e una soddisfazione aggiuntiva, un altro piccolo grande traguardo raggiunto per la società dei presidenti Taini e Musso che una giornata così la sognavano da sempre. Speciale con il tocco in più di rosso che l’Ospitaletto darà giocando con la maglia limited edition creata per lanciare un messaggio contro la violenza sulle donne.
Il contesto
Fin qui il contorno che gioca comunque una parte di spicco in un partita calata nella sedicesima giornata che prima di tutto però ha un grande significato sportivo. Di classifica. L’Union Brescia gioca per la sesta vittoria di fila. Sarebbe un qualcosa di epocale. Principalmente però sarebbe un risultato funzionale o a mantenere il primato o persino a consolidarlo (con l’Ospitaletto si gioca alle 17.30, dopo il Trento – alle 12.30 – e il Cittadella in campo alle 14.30). L’Ospitaletto gioca invece a confermarsi una delle big della stagione. Definizione, quella di big, figlia di numeri, rendimento e conseguentemente di una classifica costanti. Dall’alto di un quarto posto oggi tuttavia attaccabile dal Treviso. È un Ospi che non rappresenta più una sorpresa, ma una solida realtà. Di campo – in continuità tecnica con la scorsa stagione – e di conti eccellenti: poca, e oculata spesa, per una perfetta resa. Società amiche quella biancazzurra e quella franciacortina: ma ognuna, al di là degli aspetti di colore, fa i propri interessi. E culla le proprie ambizioni. Chiaro che l’Ospitaletto punta anche, tra le motivazioni, sul prestigio che uno scalpo come quello dell’Union darebbe. Si tratta di fermare la squadra «in» del momento nonché quella che, naturalmente, tutti aspettano al varco.
La partita
Cosa vedremo? Conterà l’aspetto emotivo, conterà l’intensità. Su un campo che la scorsa stagione segnò l’inizio della fine dell’era di Diana alla guida del Brescia. Che al «Corioni» rimediò una brutta figura. Di acqua sotto i ponti ne è passata e tra l’altro oggi i Corini’s si presentano con tutti gli uomini della squadra «tipo», ovvero i considerati titolari in sede di costruzione, a disposizione. Merce rarissima dalle parti del quartier generale biancazzurro. Dall’altra parte un Ospitaletto reduce dalla pesante lezione con l’Alcione contro cui è stato pagato un primo tempo ben al di sotto degli abituali standard della squadra di Quaresmini. Che tuttavia sa come non sbracare e non disunirsi mai per davvero. In casa poi, pur essendo il rendimento nella media, nelle ultime 20 gare l’Ospitaletto mai è andato all’intervallo sotto nel punteggio. Significa che la pazienza, guardandola dal lato del Brescia, dovrà avere un ruolo consono.
Guardandola dal lato Ospi, l’organizzazione difensiva che rappresenta il tratto identificativo della ditta, dovrà avere essere più che mai il primo pensiero. Peraltro in un momento in cui i dati dall’attacco mettono attualmente le due squadre (per budget, valori, risorse, profondità della rosa non paragonabili) su due pianeti opposti: nelle ultime 5 gare 12 gol segnati dai biancazzurri, appena 4 per i franciacortini che da questo punto di vista sono in regressione.
Oggi è oggi. Respirando la storia. Chi «sboccia»?