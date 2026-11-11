Ospitaletto, i conti fanno pari e vincono «con la sostenibilità»

Ci sono pareggi che sanno di occasione persa, altri che hanno invece il profumo della vittoria. Mentre la squadra di Andrea Quaresmini – anche sulla scorta del bagaglio d’esperienza e lavoro accumulati nella passata stagione si coccola e accarezza il suo quarto posto in classifica – là sotto – alla base – la società si adopera per attrarre sempre nuove risorse e far quadrare i conti: questa, in un campionato come quello di serie C è in fondo la vera sfida. Certamente lo è per chi intende fare le cose e partecipare al gioco con serietà, calibrando sforzi e obiettivi in base alle effettive potenzialità. Quello della serie C può essere un bel giochino, ma il rovescio della medaglia è correre il rischio di un bagno si sangue sbagliando le mosse. Mosse che in casa Ospitaletto sono state da pari: uno di quei pari che sanno di vittoria.
«A fronte di un bilancio societario – il primo approvato dopo il ritorno tra i professionisti – di 2.800.000 euro abbiamo registrato una perdita di 6.700 euro peraltro dovuti ad imposte». Il che significa aver chiuso in perfetto equilibrio.
Il modello del club franciacortino
Un risultato che ha fatto il paio con la brillante salvezza centrata la passata stagione e che è stata, appunto, il trampolino di lancio per l’ottimo impatto sul campo in quella in corso. Tutto all’insegna della continuità. Vale per quanto accade sul rettangolo verde, vale per il fuori campo dove i presidenti Giuseppe Taini e Sandro Musso, in un gioco di «dai e vai» in perfetta sinergia, sono sempre al lavoro per convogliare sempre più persone e realtà attorno al progetto Ospitaletto Franciacorta. E ieri sera, al ristorante Villa Giardino, è andato in scena il talk «Oltre il fischio finale: sport, economia e futuro» che ha visto tra i relatori il presidente della Lega Pro Matteo Marani, il campione del mondo Beppe Bergomi, l’assessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia Guido Guidesi. In platea i 115 sponsor dell’Ospi e i loro rappresentanti oltre a potenziali tali. In prima linea proprio Taini i cui capisaldi, quando si tratta di introdurre il modus operandi del club che presiede sono «sostenibilità e territorialità».
«Abbiamo superato la prova – ci racconta Taini prima di accogliere i suoi ospiti – anche dal punto di vista delle risorse impiegate e della loro utilizzazione. La prova l’abbiamo poi superata, oltre che naturalmente sul campo, anche a livello organizzativo dato che abbiamo dovuto rivoluzione la società in tutti i settori compreso quello giovanile e pure sull’impiantistica visto che abbiamo dovuto procedere alla riqualificazione del nostro stadio». Nulla era scontato: «Diciamo che il risultato sportivo è stato il più importante di tutti perché è quello che regge l’intelaiatura. Ma è vero che vale anche il contrario perché senza un organizzazione aziendale, conseguire il risultato diventa difficile. Naturalmente strada facendo abbiamo incontrato anche degli imprevisti, ma siamo stati sempre bravi a trovare le risorse. Quello che ci fa piacere è che siamo stati seguiti dai nostri sponsor i quali hanno ben compreso la nostra filosofia».
La categoria tra obiettivi raggiunti e da raggiungere
La serie C attraversa molte difficoltà. «Noi – dice Taini – abbiamo sposato in pieno la filosofia della categoria. Puntiamo sui giovani, la prima squadra è una vetrina per loro e anche per questo molti sforzi si concentrano sul vivaio. E dunque sulla territorialità: noi ci stiamo impegnando al massimo per rappresentare al meglio la Franciacorta». Con il capo della C Marani, Taini ha un filo diretto: «Stimo moltissimo il presidente - dice il numero uno dell’Ospitaletto. Lui ha fatto già molto a esempio per il sostegno ai settori giovanili con la "riforma Zola". Molto altro però bisogna fare. A esempio per aumentare la quota dei diritti tv destinata a questa categoria. Poi c’è da lavorare sulla fiscalità: è improprio che paghiamo l’Irap sul costo del lavoro. L’Irap la si paga sui contratti di lavoro a tempo determinato, ma nel calcio i contratti ai giocatori non possono certo essere a tempo indeterminato: la nostra non è una scelta...».
Paolo e Sandro Musso, mister Quaresmini
Taini non può non celebrare un primo scorcio di stagione della sua squadra da vertice: «Anche se manteniamo la calma per mantenere la categoria. Stiamo tranquilli. Una volta di più però ho il piacere di ribadire il mo grande apprezzamento per il nostro direttore sportivo Paolo Musso, per l’altro presidente Sandro Musso e per il nostro allenatore che mantiene quel profilo basso che consente di raccogliere molti frutti. Parliamo inoltre di una squadra più matura e strutturata che ha ripreso il filo dello scorso anno con inserimenti intelligenti. Vedasi Stefanoni che sta segnando più gol che in serie D. Inoltre mi piace anche ricordare che abbiamo un’età media di 23 anni. Lo scorso anno avevamo il budget più basso di tutti, quest’anno probabilmente non saremo più gli ultimi, ma saremo comunque ancora non troppo distanti da lì. Uno sguardo alle squadre di prossimità: Union Brescia, Desenzano e Lumezzane: «Rapporti con tutti ottimi. Basti pensare che a esempio abbiamo dato qualche dritta al Dese per l’adeguamento dell’impiantistica. Ci dispiace - sorride - di aver loro rovinato la festa per l’inaugurazione del loro stadio, ma restano ottimi rapporti. Lo stesso aveva comunque fatto con noi la passata anche il Brescia, che vedo aver acquisito una bella mentalità anche sul campo».