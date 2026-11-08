Si accendono «Tre Stelle» per il derby Desenzano-Ospitaletto

Un derby nel segno del tre, da vincere per rilanciarsi e scacciare i brutti pensieri. Per la tredicesima giornata di campionato il calendario di serie C propone l’interessantissima sfida tra Desenzano ed Ospitaletto, due bresciane che ad un anno di distanza hanno vinto la serie D - i franciacortini nel 2024/’25, i gardesani nel 2025/’26 -, riuscendo così a fare il grande salto nel mondo dei professionisti.
Novità
Tre come il Tre Stelle, lo stadio. È stata una corsa contro il tempo, ma alla fine club biancazzurro e amministrazione comunale sono riusciti a terminare i lavori in tempo per il derby.
Venerdì è arrivato l’annuncio ufficiale della Lega Serie C: il club di Roberto Marai ringrazia proprio i cugini franciacortini, che nel frattempo li hanno ospitati per le gare interne al Gino Corioni. Ma tornare a casa, per il Desenzano, è davvero troppo importante: centossesantotto giorni dopo la sfida con la Scafatese (semifinali di andata Poule Scudetto di D) la compagine di Marco Gaburro ritrova il Tre Stelle-Francesco Ghizzi, stadio nella quale vuole e deve costruire la prima storica salvezza in C (ad Ospitaletto in 5 partite ha ottenuto una sola vittoria, due pareggi e due sconfitte).
Situazione
Tre come le partite senza vincere. Il distacco in graduatoria è di sei punti (19 gli orange, 13 i biancazzurri) ma entrambe vengono da tre gare senza successi. Sta un po’ meglio l’Ospitaletto, che dopo aver perso con Pergolettese (2-3) e Pro Vercelli (2-1) è riuscito a fermare sullo 0-0 il Trento. Muovere la classifica è fondamentale e questo ha sicuramente restituito un po’ di entusiasmo ai ragazzi di Andrea Quaresmini, i quali sono stati protagonisti di uno strepitoso inizio di stagione.
Sta peggio invece il Desenzano, che dopo aver vinto con Folgore Caratese (1-2) e Dolomiti Bellunesi (2-0) ne ha perse addirittura tre consecutivamente, contro Alcione Milano (4-1), Giana Erminio (1-2) e Novara (1-0). Il calo nelle prestazioni è stato evidente, nonostante in mezzo ci sia stata anche la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia (8 dicembre sfida secca ad Altamura, nel Barese) dopo aver eliminato 1-0 la Dolomiti Bellunesi.
Punte affilate
Tre come gli attaccanti. Le due formazioni giocano a specchio e si affidano al tridente. Per il derby Gaburro sembra orientato a confermare Biondi, a destra, e Santini, al centro, buttando nella mischia dall’inizio Millico, a sinistra, che si è finalmente ristabilito e dovrebbe ritrovare una maglia da titolare cinquantadue giorni dopo l’ultima volta (17 settembre, 1-3 con il Lecco). Indisponibili Antonelli, Boiga, Bovolon, Milani e Pilati (infortunio meno grave del previsto, non c’è bisogno di operazione ai legamenti; sarà sostituito da Reggiori), mentre rientra Russini, che parte però dalla panchina.
In casa Ospitaletto anche Quaresmini dovrebbe cambiare qualcosa: con Galuppini (a destra) e Gobbi (al centro) è dato per titolare Stefanoni al posto di Messaggi. In mezzo invece Tigani lascerà il posto a Mondini, che nella sfida con il Trento era out per un attacco influenzale. Per il resto, tutti a disposizione.
Tre come i punti da conquistare. Parola dunque al campo. Nessuna delle due vorrebbe firmare per il pareggio, perchè in questo caso la vittoria è troppo importante. Per la classifica ma anche per il morale.