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Ospitaletto tra sogni e mercato: Bertoli e Messaggi hanno appeal

Francesco Venturini
Stesso discorso per Gualandris. Attenzionati pure Musso e mister Quaresmini, ieri ospiti del Tg Preview: «Dobbiamo vivere con gioia questo finale di stagione»
Paolo Musso e Andrea Quaresmini - Ufficio stampa Ospitaletto
Paolo Musso e Andrea Quaresmini - Ufficio stampa Ospitaletto
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Tra un presente brillante e un futuro che promette di esserlo ancora di più. La netta vittoria per 3-0 dell’Ospitaletto contro l’AlbinoLeffe ha spalancato scenari che, a inizio stagione, sembravano difficilmente immaginabili. Se dopo la trasferta di Verona, valsa la salvezza, la parola play off iniziava appena a sussurrarsi, oggi quel traguardo dista soltanto due punti. E l’Ospitaletto, adesso, ci crede davvero.

I protagonisti

Ospiti del Tg Preview di Teletutto, il tecnico Andrea Quaresmini e il diesse Paolo Musso hanno analizzato il momento della squadra, toccando diversi temi tra cui il sogno che ora non è più proibito. «Arrivare al punto di poter parlare di play off è qualcosa di incredibile – spiega un sorridente Musso –. Ho detto ai ragazzi, in accordo con il mister, che questo finale di stagione dobbiamo viverlo con gioia. Dopo la salvezza il campionato non finiva, c’erano comunque partite da giocare e non sarebbe stato giusto fare brutte figure. Poter affrontare le ultime tre gare con spensieratezza e vedere cosa succede ne vale la pena. A partire da domenica contro la Pro Vercelli capiremo cosa saremo in grado di fare, senza alcun tipo di pressione, provando a costruire qualcosa di impensabile».

  • Serie C, gli scatti di Ospitaletto-AlbinoLeffe
    Serie C, gli scatti di Ospitaletto-AlbinoLeffe - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Ospitaletto-AlbinoLeffe
    Serie C, gli scatti di Ospitaletto-AlbinoLeffe - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Ospitaletto-AlbinoLeffe
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Il mercato

Serviranno ancora due settimane per definire il piazzamento finale, ma c’è un aspetto che non ha bisogno di attese, la crescita del valore della rosa. I protagonisti di questa stagione stanno attirando attenzioni importanti, anche dalla B, aprendo scenari interessanti in ottica plusvalenze. Su Bertoli – come già svelato – è forte l’interesse della Pro Vercelli, decisa ad anticipare la concorrenza di club come Entella e Sudtirol. Messaggi è finito nel mirino di Vicenza e Cerignola, mentre Gualandris è conteso tra Juve Under 23 e ancora Entella. Stesso discorso per Nessi e Gobbi, protagonisti di prestazioni sempre più convincenti che non sono passate inosservate.

Oltre a loro stanno attirando numerose richieste anche i giocatori non di proprietà, come Sina, classe 2007 del Brescia, Ievoli e Sonzogni. Infine, il futuro della guida tecnica e dirigenziale. Anche Musso ha ricevuto attenzioni da altri club, ma non è esclusa una sua permanenza per proseguire un progetto che continua a crescere e affascinare. Discorso analogo per mister Quaresmini. Per entrambi, ogni decisione è rimandata al termine della stagione, quando partiranno ufficialmente le trattative.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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