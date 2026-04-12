L’Ospitaletto travolge l’AlbinoLeffe: 3-0, sogno play off vivo

L’Ospitaletto non ha alcuna intenzione di smettere di sognare. La squadra di Quaresmini supera con un netto 3-0 l’AlbinoLeffe al Corioni, al termine di una gara dominata dall’inizio alla fine, e si porta a soli due punti dalla zona play off.

Tutto nella ripresa

Dopo un primo tempo gestito con autorità dai franciacortini, ma chiuso sullo 0-0, la partita si accende nella ripresa. A sbloccarla è Nessi, che capitalizza al meglio un cross perfetto di Ievoli e di testa supera Baldi, portando avanti gli orange al 10’. Passano appena quattro minuti e arriva il raddoppio: ancora Ievoli protagonista con il secondo assist di giornata, questa volta per Guarneri, che davanti al portiere resta freddo, lo salta e deposita in rete il 2-0.

I padroni di casa continuano a spingere e sfiorano a più riprese il tris, che arriva nel finale con Gobbi. Subentrato da pochi minuti a Torri, l’attaccante colpisce di prima intenzione sul primo palo su assist di Gualandris, chiudendo definitivamente i conti e facendo esplodere – e continuare a sognare – il Corioni.