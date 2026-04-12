Nessi fa il bomber, Ievoli superiore: le pagelle dell’Ospitaletto
Pomeriggio perfetto per l’Ospitaletto, che batte nettamente l’AlbinoLeffe (3-0) e mantiene più vivo che mai il sogno play off: il decimo posto, ora, dista appena due punti. Di seguito le pagelle degli orange.
6.5 – Luca Sonzogni
Chiamato in causa una sola volta, risponde presente con sicurezza.
7 – Matteo Gualandris
Prestazione completa in entrambe le fasi. Attento dietro, decisivo davanti con l’assist per il gol che chiude la gara.
8 – Riccardo Nessi
Dopo il derby si conferma decisivo con un altro intervento sulla linea. Si inventa bomber sbloccando la partita con un’incornata perfetta.
7 – Samuele Sina
Non sbaglia praticamente nulla.
7 – Michele Casali
Altra prova di spessore, impreziosita da chiusure puntuali. Dal 45’ st Paolo Contessi (sv).
7.5 – Mattia Guarneri
Nel primo tempo è il migliore. Nella ripresa trova il 2-0. Dal 19’ st Gabriele Mondini (6).
8 – Mattia Ievoli
Conferma di essere di un’altra categoria. Ha qualità e visione fuori dal comune e dai suoi piedi nascono gli assist dei primi due gol. Dal 34’ st Samuele Regazzetti (sv).
- Serie C, gli scatti di Ospitaletto-AlbinoLeffe - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
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7 – Michel Panatti
Altra gara perfetta del capitano.
7 – Claudio Messaggi
Cresce nella ripresa dominando sulla fascia.
6.5 – Alessandro Torri
Scelto dal primo minuto, risponde con una gara di sacrificio e lavoro sporco al servizio della squadra. Dal 19’ st Francesco Gobbi (7) Entra e chiude i conti con il gol del 3–0.
6.5 – Marco Bertoli
Sorvegliato speciale, gioca per la squadra con grande generosità. Dal 45’ st Andrea Pavanello (sv).
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
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