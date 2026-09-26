Novara-Ospitaletto, grande prova di maturità per gli uomini di Quaresmini

L’Ospitaletto riparte subito: dopo il ko incassato in casa dalla capolista Cittadella, la squadra di Quaresmini sfodera una grande prova di maturità su un campo caldo come il Piola di Novara, peraltro in un contesto incattivito dalla crisi di risultati dei piemontesi. L’Ospitaletto lascia sfogare la squadra di Birindelli (ora a serio rischio) e per 20 minuti concede il pallino ai locali: poi però Galuppini si vede togliere un rigore all’FVS (i dubbi rimangono) e si riprende il maltolto al 40’ del primo tempo infilando il portiere Brancolini con un tocco di punta da appena dentro l’area di rigore.
La ripresa
Nella ripresa l’Ospitaletto contiene senza soffrire e lascia al Novara solo due spari da fuori (che non trovano i pali) con Zuppel e con Valdesi. In mezzo però il punto di Mondini che chiude i giochi in tap-in dopo una prima botta di Gobbi respinta al 39’ del secondo tempo. Nel finale chiusura miracolosa di Casali su Da Graca, che lascia intatto il 2-0. Primo successo esterno per i franciacortini.