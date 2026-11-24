È stato re del gol, in ogni categoria, anche in serie A. Dario Hubner aveva la dote innata di gonfiare la rete a prescindere dal campionato (col Piacenza segnò 24 reti nella massima serie nel 2001/2002). Chi, meglio di lui, può risolvere il rebus posto dall’ultima giornata: tra i bomber è meglio Donyell Malen della Roma o Francesco Pio Esposito dell’Inter?
Entrambi hanno segnato a raffica in trasferta: l’olandese col poker di Parma ha allungato a quota 12 in vetta alla classifica cannonieri della serie A; l’azzurro adottato da Brescia è risalito a 6 grazie al tris di Bergamo contro l’Atalanta.
Caratteristiche
«Come gioco si assomigliano – racconta Tatanka – ma sono due giocatori completamente differenti, anche fisicamente. Di certo sono tutti e due bravi, sono dei centravanti moderni. Pio è più uomo d’area, anche per la stazza. Malen fa più movimento, anche se abbiamo visto che in area è comunque bravissimo».
Proprio per questo Hubner vota l’olandese in questo momento: «Mi piace di più e mi assomiglia anche un po’ per come gioca. Pio in ogni caso è già forte adesso, ma può diventare un attaccante ancor più grande italiano: deve migliorare, ma speriamo diventi un riferimento anche per la Nazionale».
Difficile dire chi pesi di più nelle dinamiche delle due squadre. Malen è il bomber incontrastato della Roma, Pio Esposito uno dei tre che ruotano in un meccanismo più rodato quale è quello dell’Inter. Apparentemente... «Secondo me anche il gioco della Roma funziona – argomenta Hubner – e se si mette un altro al posto di Malen, farebbe gol comunque. Gasperini è bravo a far rendere gli attaccanti, con lui si divertono e Malen non fa eccezione. Lo sta esaltando, ma era così anche con Lookman all’Atalanta. Il gioco di Gasperini però è dispendioso e prosciuga energie, sulla doppia competizione. Da questo dipenderà anche la resa di Malen: di questo passo può arrivare a 30 reti, ma se vanno avanti in Champions dovrà anche riposare».
I tanti impegni possono essere invece alleati del bomber interista: «Sta facendo gol spesso, deve andare avanti così e trovare continuità. Il turnover è obbligato, se si farò sempre trovare pronto allora diventerà davvero un grande ed essere titolare più di Thuram, al fianco di Lautaro. Il suo segreto? Con quel fisico ce ne sono pochi e i difensori non sono più da due metri e 100 chili, tipo lo Stam di una volta: ora li cercano più piccoli e veloci, magari bravi con i piedi, ma con meno stazza fisica».
Lotta tricolore
Malen ed Esposito saranno anche determinanti nella corsa allo scudetto? «Di certo l’Inter farà più fatica dell’anno scorso, prende troppi gol. Lotterà con la Roma, la Lazio che a mio avviso può durare e vediamo il Milan».