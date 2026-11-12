Pio Esposito, gol e lacrime dopo l’abbraccio al fratello: Italia-Francia 3-1

Pio Esposito trascina l’Italia contro la Francia. La doppietta dell’attaccante dell’Inter, cresciuto calcisticamente a Brescia, è decisiva per il 3-1 ai Bleus. Vittoria in rimonta per gli azzurri, che si erano ritrovati sotto a San Siro dopo appena 10 minuti su topica di Donnarumma, che aveva involontariamente consegnato il pallone a Olise, letale nell’andar via a Bastoni e a trafiggere il portiere.
Esposito protagonisti
Poi, però, la reazione italiana è stata veemente. Al 25’ il pareggio di Pio, in girata su assist di Cambiaghi. Sebastiano Esposito, il fratello, avrebbe la palla per il raddoppio: rigore conquistato dal solito Cambiaghi, il centravanti del Sassuolo si presenta sul dischetto e calcia malissimo. Di lì a poco Mancini lo sostituisce.
La rimonta azzurra si concretizza grazie a Frattesi, freddissimo in area sull’assist di Dimarco, e di nuovo Pio, che a differenza del fratello non sbaglia il penalty guadagnato da Vergara. Dopo la doppietta, l’abbraccio tra i due: «Quella palla era particolarmente pesante, ci tenevo a consolarlo», racconta Pio, al quale è pure scesa qualche lacrima per l’emozione. Per lui nove gol in quattordici presenze: raggiunto un mostro sacro come Totti, che per arrivare a quella cifra impiegò in 44 partite in più.
L’Italia vola in vetta al girone di Nations League: la sfida in Belgio di questa domenica sarà decisiva per l’accesso ai quarti di finale.