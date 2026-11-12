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Pio Esposito, gol e lacrime dopo l’abbraccio al fratello: Italia-Francia 3-1

Doppietta dell’attaccante azzurro, corso a consolare Sebastiano, che poco prima aveva sbagliato un rigore. Azzurri in vetta al girone di Nations League
L'esultanza dei fratelli Esposito (da Instagram)
L'esultanza dei fratelli Esposito (da Instagram)

Pio Esposito trascina l’Italia contro la Francia. La doppietta dell’attaccante dell’Inter, cresciuto calcisticamente a Brescia, è decisiva per il 3-1 ai Bleus. Vittoria in rimonta per gli azzurri, che si erano ritrovati sotto a San Siro dopo appena 10 minuti su topica di Donnarumma, che aveva involontariamente consegnato il pallone a Olise, letale nell’andar via a Bastoni e a trafiggere il portiere.

Esposito protagonisti

Il rigore fallito da Sebastiano e trasformato da Pio - Foto Ansa/Matteo Bazzi © www.giornaledibrescia.it
Il rigore fallito da Sebastiano e trasformato da Pio - Foto Ansa/Matteo Bazzi © www.giornaledibrescia.it

Poi, però, la reazione italiana è stata veemente. Al 25’ il pareggio di Pio, in girata su assist di Cambiaghi. Sebastiano Esposito, il fratello, avrebbe la palla per il raddoppio: rigore conquistato dal solito Cambiaghi, il centravanti del Sassuolo si presenta sul dischetto e calcia malissimo. Di lì a poco Mancini lo sostituisce.

La rimonta azzurra si concretizza grazie a Frattesi, freddissimo in area sull’assist di Dimarco, e di nuovo Pio, che a differenza del fratello non sbaglia il penalty guadagnato da Vergara. Dopo la doppietta, l’abbraccio tra i due: «Quella palla era particolarmente pesante, ci tenevo a consolarlo», racconta Pio, al quale è pure scesa qualche lacrima per l’emozione. Per lui nove gol in quattordici presenze: raggiunto un mostro sacro come Totti, che per arrivare a quella cifra impiegò in 44 partite in più.

L’Italia vola in vetta al girone di Nations League: la sfida in Belgio di questa domenica sarà decisiva per l’accesso ai quarti di finale.

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