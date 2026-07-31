Lutto nel calcio, è morto Franco Baresi

Leggenda del Milan e della Nazionale, è mancato a 66 anni: era nato a Travagliato nel 1960

Marco Papetti Giornalista 31 luglio 2026 4 ' di lettura

Baresi durante un evento del Giornale di Brescia - Foto New Reporter Zanardelli © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Franco Baresimorte BaresiMilan Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...