Baresi, l’Italia piange la leggenda: il cordoglio da Brescia alla Uefa

La notizia della morte di Franco Baresi, scomparso all’età di 66 anni, ha suscitato cordoglio in Italia e all’estero. Nato a Travagliato, Baresi è stato uno dei più grandi difensori della storia del calcio, simbolo del Milan e protagonista di una carriera che lo ha reso una delle figure più rappresentative dello sport italiano.
Campione del mondo con la Nazionale italiana nel 1982, capitano del Milan per molti anni e protagonista della conquista di numerosi trofei nazionali e internazionali, Baresi viene ricordato non soltanto per le qualità tecniche, ma anche per la fedeltà ai colori rossoneri e per lo stile con cui ha vissuto la propria carriera.
Il cordoglio di Union Brescia
Tra i primi messaggi arrivati dal territorio bresciano c’è quello dell’Union Brescia: il club ha espresso «il più profondo cordoglio» per la scomparsa di quello che definisce «una leggenda assoluta del calcio italiano e internazionale» e «simbolo di un territorio che oggi perde uno dei suoi figli più illustri».
Nel messaggio diffuso dalla società si ricorda come Baresi sia stato «campione del mondo con la Nazionale italiana, bandiera del Milan e tra i più grandi difensori della storia del calcio», capace di rappresentare «un esempio senza tempo per intere generazioni di sportivi». Il presidente Giuseppe Pasini, insieme ai dirigenti, allo staff, agli atleti e a tutta la famiglia di Union Brescia, ha rivolto le più sincere condoglianze alla famiglia Baresi e al mondo del calcio.
Il saluto di Galliani: «Hai raggiunto il tuo Presidente»
Tra i ricordi più significativi c’è quello dell’ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani, che ha affidato ai social un messaggio accompagnato da una fotografia che lo ritrae insieme a Baresi, Silvio Berlusconi e Fabio Capello. «Hai raggiunto il tuo Presidente. 6 per sempre», ha scritto Galliani, ricordando il rapporto speciale che univa il capitano rossonero alla società guidata per anni da Berlusconi e suggellato da una lunga serie di successi.
Negli anni scorsi Galliani aveva più volte raccontato il legame indissolubile tra Baresi e il Milan. «Nessuno ci ha mai chiesto Baresi da quando arrivai con Berlusconi, nessuno in Italia e in Europa si permise di chiederci uno dei nostri campioni», aveva ricordato. «Franco era legatissimo alla maglia rossonera, era cucita sulla pelle. Avrebbe potuto andar via, magari nelle due occasioni in cui il Milan andò in Serie B, ma rimase». Lo stesso Galliani aveva inoltre rivelato che Baresi era l’unico calciatore rossonero a trattare personalmente il rinnovo del contratto con Berlusconi ad Arcore.
L’omaggio della Uefa
Anche la Uefa ha ricordato Baresi attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo X, accompagnato da una celebre immagine del capitano mentre solleva la Coppa dei Campioni.
AC Milan and Italy legend Franco Baresi has passed away aged 66.— UEFA (@UEFA) July 31, 2026
One of the game's greatest defenders, Baresi won three European Cups and two UEFA Super Cups, representing Italy on 81 occasions.
Our thoughts are with his family, friends and former team-mates.
«Uno dei più grandi difensori del calcio, Baresi ha vinto tre Coppe dei Campioni e due Supercoppe Uefa, rappresentando l’Italia in 81 occasioni. I nostri pensieri sono con la sua famiglia, gli amici e i suoi ex compagni di squadra», si legge nel messaggio dell’organismo europeo.