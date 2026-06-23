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La «Pulce» Messi ai Mondiali vola senza più la sua ombra

L’argentino e una vita in fuga da quel paragone con Maragona che ora è sparito, anzi superato dopo il record di gol iridati (18)
Fabio Tonesi

Fabio Tonesi

Giornalista

Lionel Messi, 39 anni, già 5 gol nelle prime due partite del Mondiale - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Lionel Messi, 39 anni, già 5 gol nelle prime due partite del Mondiale - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

La fuga di Lionel dalla sua ombra è durata quasi una vita. Ora che è terminata, la «Pulce» vola più che mai, verso vette inesplorate, oltre quel paragone ingombrante che l’ha accompagnato per anni e anni. Messi è stato negli ultimi due decenni il più straordinario esempio di delizia calcistica. Non fine a se stessa, abbinata bensì a gol a frotte e titoli a ripetizione con Barcellona e Psg.

Critiche

Eppur dicevano che Maradona era Maradona, che Diego era «dios», perché teneva il sangue caldo, guidò un popolo e portò l’Argentina in cima al mondo. Ci ha provato anche Lio, specie nel 2014 con 4 gol al Mondiale in Brasile poi perso in finale contro la Germania.

Ha atteso, ha segnato 7 gol a Qatar 2022. E quando ai rigori con la Francia l’incantesimo s’è rotto, s’è inginocchiato liberandosi della sua ombra. Le 5 reti nelle prime due gare del Mondiale 2026 dicono che quel paragone non era azzardato. Ora è superato.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Mondiali di calcio 2026ArgentinaLionel Messi

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