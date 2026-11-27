Otto presenze, cinque da titolare e tre da subentrato. Per un bottino di 24 punti su 24 a disposizione. Il Brescia, quando in campo c’è Manuel Marras, lo «spostatore» di gioco, sa solo vincere. Le sette partite nelle quali il 33enne genovese ha dovuto guardare i compagni dalla tribuna per l’infortunio muscolare alla coscia sinistra, sono coincise con il periodo più altalenante della squadra: solo due vittorie, quattro pareggi e l’unica sconfitta, quella amara rimediata all’ultimo secondo a Gorgonzola con la Giana Erminio.
Indispensabile
Una specie di talismano – che Stefano Gori, rientrato solo un mese fa dal suo infortunio alla mano rimediato il primo giorno della preparazione estiva, sta cercando di emulare con cinque bottini pieni in cinque presenze – che Eugenio Corini si tiene ben stretto. Perché, nella pur lunga rosa biancazzurra, non c’è altro giocatore con le stesse caratteristiche, cioè quelle, per dirla con le parole del tecnico bresciano, di un «tuttocampista».
Le ultime lodi, Corini gliele ha riservate nei dopo match con il Renate e, prima, con l’AlbinoLeffe: «Manuel ha fatto una partita straordinaria per ritmo, intensità, volume e qualità», ha detto domenica scorsa, mentre la volta precedente con i bergamaschi aveva sottolineato la sua capacità di essere ovunque. «Lo trovi a giocare un filtrante, poi a tirare in porta ed un attimo dopo è il primo a lavorare "sotto" per la squadra».
Qualità
Sì perché, oltre all’imprevedibilità nelle giocate offensive e agli strappi che creano superiorità numerica, Marras ha più volte mostrato gamba e tempismo nei recuperi a ritroso, puntuale nelle chiusure così come rapido nelle immediate ripartenze. «Una caratteristica che ho sempre avuto – ha chiarito Marras –. Faccio quello che serve perché ho sempre messo la squadra prima di me stesso».
In carriera ha ricoperto il ruolo d’esterno d’attacco, quinto, laterale nella difesa a quattro, trequartista, seconda punta: il sapersi adattare fa parte del calcio moderno ed è bagaglio di chi ha un’intelligenza tattica superiore.
Un «tuttocampista» insomma, con il dono dell’obliquità. E della giocata improvvisa, sovente geniale: «Quando trovi squadre che difendono con il blocco basso, serve forzare la giocata – ha affermato ancora –. E il compito di farlo spetta ai giocatori come me». Quelli su cui contare per vincere le partite. Gli «spostatori» di gioco. Chiamatelo pure talismano.