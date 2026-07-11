Marchio storico, Cellino tuona: «Darlo all’Union sarebbe gravissimo»

L’imprenditore sardo, firmandosi amministratore unico del Brescia Calcio, starebbe per inviare una diffida alla curatela fallimentare, all’Union Brescia e, per conoscenza, a Figc, Lega Pro e Lnd: «Pronti ad agire in ogni sede»

Andrea Cittadini Vicecaporedattore 11 luglio 2026 1 ' di lettura

Massimo Cellino davanti alla vecchia sede del Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti marchio storicoUnion BresciaBrescia CalcioMassimo CellinoBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...