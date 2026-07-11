Marchio storico, Cellino tuona: «Darlo all’Union sarebbe gravissimo»

A due giorni dall’asta per il marchio storico del Brescia Calcio si apre un nuovo fronte legale. Massimo Cellino, firmandosi amministratore unico del Brescia Calcio, starebbe per inviare una diffida alla curatela fallimentare, all’Union Brescia e, per conoscenza, a Figc, Lega Pro e Lega Nazionale Dilettanti, contestando la procedura che lunedì porterà all’assegnazione in licenza dello storico stemma. Anche se i legali precisano di stare «ragionando sul da farsi per la tutela di Brescia Calcio», e che «ancora nulla è stato mandato»
La lettera
Nella lettera, il cui testo è già stato predisposto, Cellino sostiene che l’eventuale aggiudicazione all’Union Brescia o a un’altra società «attuerebbe una gravissima violazione dei diritti di natura identitaria, sportivi e di privativa» del Brescia Calcio, rivendicando la titolarità della matricola 7810 e degli elementi che identificano il club, dalla «V» bianca al riferimento al 1911, fino ai colori sociali.
L’ex presidente annuncia quindi battaglia nelle aule giudiziarie: «Il Brescia Calcio agirà in ogni sede competente, anche per l’inibitoria, rispetto a qualsivoglia utilizzo» del marchio storico, «nonché a tutela della riconoscibilità esclusiva dei segni e dei colori propri della maglia calcistica», precisando che la lettera vale come «messa in mora ad ogni effetto di legge». L’asta è in programma lunedì 13 luglio alle 15 a Desenzano