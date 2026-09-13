Lumezzane in casa contro il Renate e l’emergenza difesa

Il fattore Saleri come medicina per il passo falso esterno. Dopo la battuta d’arresto rimediata a Cittadella, il Lumezzane ritrova il campo amico con l’obiettivo di mantenere il trend positivo interno nell’avvio di campionato. Di fronte ci sarà però un avversario che riporta alla mente ricordi recenti. L’ultimo precedente al Saleri con il Renate risale infatti a poco meno di un mese fa, nel primo turno di Coppa Italia, quando furono i brianzoli a imporsi ai rigori dopo il 2-2 al 90’.
Di misura
Il Lumezzane in casa ha già esultato grazie all’1-0 rifilato alla Giana Erminio, gli uomini di Gattuso sono ancora alla ricerca dei primi punti stagionali e vantano la peggior difesa del girone A, al pari del Carpi, con sei reti al passivo. Per fare punti però servirà un Lumezzane più forte dell’emergenza difensiva che terrà in tribuna due dei cinque centrali (Boffelli per squalifica e Nwachukwu per infortunio), con solo Deratti, Gauli e il rientrante Ndiaye, alla prima convocazione dopo il fastidio muscolare patito a Ospitaletto.
«Fa piacere la vicinanza della società al centro sportivo in questi giorni – racconta il tecnico Paolo Sammarco –. Le buone sensazioni rimangono anche dopo aver analizzato la partita con il Cittadella, resta il rammarico per quei primi minuti. Sono convinto che in casa possiamo fare ancora meglio. Ci fidiamo dei ragazzi che abbiamo perché hanno lavorato alla grande fin dal primo giorno. Il Renate è una squadra esperta, fisica e lo stanno dimostrando. Ora non stanno arrivando risultati per loro, ma alla lunga verranno fuori perché hanno qualità. Noi siamo pronti e abbiamo voglia di fare una grande partita».
In ottica formazione non sono previste grandi modifiche all’undici di partenza. Scelte obbligate in difesa dove giocheranno Deratti e Gauli al centro con Mancini e Baroncioni sugli esterni. A centrocampo si va verso la conferma di Rocca, Menegazzo, Rolando e Ghillani con il tandem offensivo formato da Ebone e Anatriello.