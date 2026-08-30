Il Lumezzane apre il Saleri con la Giana per accendere il suo campionato

Nuova identità da trovare, esordio amaro da riscattare e la necessità di muovere la classifica per la prima volta in stagione. Se si esclude il verdetto dagli undici metri in Coppa Italia, i percorsi di Lumezzane e Giana Erminio arrivano a incrociarsi stasera (ore 21) al Saleri su premesse pressoché identiche. I valgobbini infatti sono reduci dal ko (2-0) di Ospitaletto maturato dopo un secondo tempo decisamente sottotono, mentre i milanesi arrivano dalla sconfitta interna (2-1) subita in rimonta per mano dell’AlbinoLeffe.
Le riflessioni
«In settimana abbiamo analizzato la partita con l’Ospitaletto, valutando gli aspetti positivi e quelli negativi – spiega il tecnico Paolo Sammarco alla vigilia –. Sappiamo che dobbiamo crescere, ma abbiamo entusiasmo e voglia di fare. Boffelli (l’ultimo arrivato in casa rossoblù, ndr) è un ragazzo esperto che ci darà una grande mano, si è calato perfettamente nell’ambiente e ci aspettiamo tanto. La Giana è una squadra ostica, difficile da affrontare che ha dato filo da torcere alle squadre che ha affrontato. Dobbiamo metterla sulla nostra intensità e migliorare tecnicamente, cercando di portare a casa i primi punti della stagione».
E i cali di intensità visti a tratti con il Renate in Coppa, ma soprattutto nella ripresa con l’Ospitaletto stavolta sono vietati, per via di una statistica anche piuttosto particolare. Delle venticinque reti segnate nei dodici incroci in campionato e Coppa tra Lumezzane e Giana, ben diciotto sono infatti arrivate nella ripresa, mentre solamente sette nei primi tempi. Contando poi che il bilancio al Saleri è in perfetta parità con tre vittorie per parte e un pareggio, la sfida odierna può valere la svolta, non solo nelle statistiche, trasformandosi nella possibile prima vera iniezione di fiducia per il nuovo Lumezzane.
Le possibili scelte
Per l’occasione Sammarco perde Ndiaye, fermatosi all’intervallo del derby con l’Ospitaletto, che si va ad aggiungere agli indisponibili Diodato, Paghera e Ferretti, ma recupera il giovane Baroncioni e soprattutto potrà contare sull’esperienza di Boffelli, presentato venerdì dal Lume e con già due allenamenti in gruppo con la squadra. E proprio dalla difesa passano le maggiori incognite del match.
L’assenza di Ndiaye potrebbe infatti portare allo slittamento di Mancini sulla destra, con l’esordio ufficiale di uno tra Carlini e D’Angelo sulla sinistra, ma Sammarco potrebbe anche adattare nuovamente Gauli, come già visto con l’Ospitaletto. Al centro si va verso la conferma della coppia Deratti-Nwachukwu, anche se non sorprenderebbe il lancio immediato di Boffelli.
Tutto confermato invece in mediana con Rocca e Ghillani sugli esterni e Rolando e Menegazzo nel mezzo, mentre davanti la scelta dovrebbe ricadere sul collaudato tandem Anatriello-Ebone. La prima casalinga del campionato potrà dire tanto, ma ora serve solo iniziare a muovere la classifica.