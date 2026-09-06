Lumezzane a Cittadella, gara difficile nella terra dei ricordi agrodolci

Dici Tombolato, dici Cittadella, e nella testa di ogni tifoso del Lumezzane si accende una striscia di diapositive agrodolci, impresse nella memoria recente. È una terra di ricordi quella padovana, pronta (oggi, alle 21) a fare di nuovo da cornice al cammino dei rossoblù. Da un lato c’è il sapore dolcissimo di una svolta, dato che su quel prato è arrivata la prima vittoria esterna della scorsa stagione della gestione Troise. Dall’altro, però,- c’è il peso di una ferita forse non ancora del tutto rimarginata, dato che il Tombolato è lo stesso campo che, solo pochi mesi fa, vide infrangersi il sogno play off del Lumezzane, uscito tra le lacrime e gli applausi dei tifosi, al secondo turno.
E stasera si riparte da lì, ma per uscire dal Tombolato con dei punti servirà un’autentica impresa. Di fronte, infatti, c’è una vera e propria corazzata, reduce da due vittorie su due in campionato – senza subire gol – e dal passaggio del turno in Coppa, grazie al 4-1 rifilato al Renate. Il Lume, però, può contare sull’entusiasmo del primo successo (1-0) ottenuto contro la Giana Erminio e firmato Anatriello, per provare a stupire e conquistare anche i suoi primi punti lontano dal Saleri.
In undici precedenti in terra veneta sono tre le vittorie valgobbine, curiosamente tutte per 1-0, e solo due i segni «X». Dati che certificano la forza di un avversario che ha giocato per quindici degli ultimi diciassette anni della propria storia in serie B.
L’allenatore Paolo Sammarco per l’appuntamento perde Nwachukwu, che si aggiunge agli assenti Paghera, Ndiaye e Bonardi, oltre allo squalificato Ravaglioli, ultimo arrivo dal mercato, ma ritrova Diodato, alla prima convocazione dopo la rottura del crociato del ginocchio destro.
Le parole
«In questo inizio di stagione mi sta piacendo lo spirito di sacrificio, che deve essere la base di ogni squadra – spiega il tecnico rossoblù alla vigilia –. I ragazzi lo stanno mettendo in campo sia negli allenamenti, sia nelle partite, e quello deve essere il punto di partenza per andare a giocarcela in tutti i campi. Siamo soddisfatti del gruppo che si sta creando dopo la fine del mercato. I ragazzi che sono arrivati gli ultimi giorni devono ancora inserirsi, ma daranno una grossa mano. Il Cittadella ha dimostrato già il proprio valore. Ha giocatori di qualità e anche di categoria superiore. Sarà una sfida complicata, ma proveremo a fare la nostra partita, perché vogliamo essere fastidiosi un po’ per tutti».
In ottica formazione non sono previsti grandi stravolgimenti rispetto alla vittoria di domenica scorsa contro la Giana Erminio. L’unico cambio sarà in difesa, dove scalda i motori Boffelli per sostituire l’infortunato Nwachukwu, con Mancini e Baroncioni confermati sugli esterni davanti ad Andrenacci.
In mediana dovrebbero agire ancora Rocca, Menegazzo, Rolando e Ghillani. Pochi dubbi davanti, dove sarà schierato ancora il tandem offensivo composto da Ebone e Anatriello.