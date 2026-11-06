Lumezzane, emergenza senza fine: bisogna ancora stringere i denti

Il mantra è sempre lo stesso: stringere i denti e andare oltre l’emergenza. Il primo anticipo stagionale del venerdì del Lumezzane, che oggi sfida a Seregno (ore 20.30) l’Alcione Milano, è un match nel quale i valgobbini devono ancora fare i conti con la situazione infermeria. Se da un lato almeno, con il recupero di Boffelli dopo la squalifica, rientra l’emergenza difensiva, si acuisce ancora quella del reparto offensivo.
Scelte obbligate
Agli assenti Torregrossa, ancora ai box per un problema muscolare, e Anatriello, chiamato a scontare il secondo turno di squalifica, si è aggiunto infatti anche Ebone, che non ha recuperato dopo la botta di domenica contro l’Arzignano. Contro i milanesi sarà dunque il solo Monachello a reggere l’intero peso dell’attacco rossoblù.
«Con le assenze stiamo imparando a fare i conti - spiega il tecnico Paolo Sammarco alla vigilia -. Purtroppo perdiamo anche Ebone dopo lo scontro nei primi minuti di gioco contro l’Arzignano, ma avere una sola punta disponibile non ci spaventa: ho piena fiducia in chi c’è e vedo sempre come si allenano i ragazzi. Sono contento e mi piace l’interpretazione della squadra nei principi di gioco che agevola anche il cambio di modulo quando ne avremo bisogno».
Il tecnico fotografa poi così l’avversaria di stasera. «L’Alcione è una squadra forte, ha attaccanti veloci e un allenatore che da anni porta avanti un proprio progetto tecnico. Sarà una sfida intensa».
Analisi
Anche i precedenti lo certificano, dato che i valgobbini nei tre incroci tra serie D e C giocati in trasferta contro l’Alcione hanno sempre perso curiosamente per 1-0. E anche la classifica non rende certo agevole l’impresa. Gli orange navigano in piena zona play off dall’alto dei diciotto punti fin qui conquistati e nelle ultime cinque gare possono vantare il sesto miglior rendimento del girone A. A differenza degli scorsi anni però i milanesi in casa stanno leggermente faticando, come testimoniato dal dodicesimo rendimento interno - contro il quarto tenuto in trasferta - e dagli undici gol subiti in appena sei gare.
Numeri di cui il Lumezzane potrebbe approfittare in un momento comunque molto delicato che vede gli uomini di Sammarco a digiuno di vittorie ormai da quattro gare. E quello contro l’Alcione poi sarà il primo atto di un poker di partite da far tremare i polsi. Sabato prossimo il Lume ospiterà il Trento terzo, mentre lunedì 23 sarà il turno della trasferta di Lecco, prima del derby bresciano con il Desenzano in programma per sabato 28.
Formazione
In ottica formazione paiono piuttosto obbligate le scelte di Sammarco, che potrebbe riproporre il 3-4-3 visto nell’ultimo turno con l’Arzignano. In difesa, davanti ad Andrenacci, rientrerà Boffelli nel terzetto completato da Ndiaye e Deratti. In mediana spazio ancora a Diodato e Mancini sugli esterni con la cerniera centrale formata da Rolando e Paghera, mentre davanti, ai lati di Monachello, dovrebbero essere confermati Ghillani e Rocca, con Pavanati, recuperato per l’occasione, pronto a subentrare a gara in corso.