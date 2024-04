FeralpiSalò, Zaffaroni: «Contro il Cosenza sarà più difficile che con la Cremonese»

«Le regole sono sempre le stesse: cercare di pensare il più possibile a questa gara senza considerare la classifica. Difficile farlo con il Cosenza, ma bisogna provarci per avere lucidità nei momenti chiave del match. L’obiettivo è cercare di evitare il più possibile gli errori». Così parla Marco Zaffaroni in vista della sfida salvezza di sabato pomeriggio con i calabresi (stadio Garilli, ore 14).

Il tecnico della FeralpiSalò prevede un match equilibrato: «Entrambe le formazioni puntano a vincere lo scontro diretto. Sarà dunque fondamentale l’aspetto emotivo e conterà molto essere presenti; dedicare tanta attenzione ad ogni minimo particolare. Sicuramente la partita sarà più difficile rispetto a quella con la Cremonese, soprattutto perché in ogni caso subentreranno pensieri di classifica. Contro i grigiorossi avevamo meno da perdere, mentre con i calabresi la testa sarà sicuramente meno libera. Loro saranno arrabbiati perché sono reduci dalla sconfitta con il Brescia e vorranno riscattarsi. Noi dovremo cercare di impedirglielo».

Sulla formazione: «Balestrero sta proseguendo con il recupero dopo il problema muscolare. Per questa partita non ci sarà sicuramente. Vedremo eventualmente per la prossima sfida. Per quanto riguarda la sostituzione dell’infortunato Di Molfetta, stiamo pensando a Zennaro, ma ci sono anche altri giocatori che possono essere impiegati in quel ruolo, come Hergheligiu. Valuteremo il da farsi alla vigilia del match.