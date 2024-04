Cosenza-Brescia: le pagelle delle rondinelle

Nessun dubbio sul migliore in campo: sulla vittoria del Marulla c'è la firma indelebile di Galazzi, alla prima doppietta tra i professionisti. Decisivo anche Bisoli con un salvataggio sulla linea

L'esultanza di squadra dopo il fischio finale - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Il Brescia vince in rimonta a Cosenza e rafforza la propria candidatura per un posto nei prossimi play off: è la doppietta di Galazzi a rispondere all’iniziale vantaggio di Crespi. Di seguito le pagelle delle rondinelle. 5 - Luca Lezzerini L’inizio della vecchia era, quella col titolare tra i pali, è da dimenticare: al rientro dopo 13 giornate a riposo, si fa silurare da Crespi restando fermo sul posto come se non avesse visto partire il pallone. Forse ingannato dal fatto che era passato tra le