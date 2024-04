Pasquetta a Cosenza per il Brescia, con l’obiettivo di lanciare la volata play off

Pasquetta sul campo per il Brescia che alle 15 sarà di scena a Cosenza contro la squadra e l’allenatore, Visli, che l’1 giugno scorso spedirono Bisoli e compagni in serie C. Il Brescia gioca per chiudere definitivamente il discorso salvezza e lanciare la volata play off: si parte dalla difesa dell’attuale ottavo posto in una classifica di piena bagarre.

«Ci siamo allenati bene e siamo pronta, ci sono i presupposti per fare una grande partita» ha detto a Rolando Maran che ha lanciato anche il ritorno tra i pali di Luca Lezzerini: «Sta bene ed è lui il nostro portiere» ha detto il tecnico annunciando dunque il rientro del titolare dopo 13 gare fuori per infortunio e nonostante il terzo portiere Avella non abbia demeritato. Per il resto tutti a disposizione. Può esserci un ballottaggio in mezzo tra Pagherà e Van de Looi e davanti Bianchi, Galazzi e Bjarnason si giocano due maglie dietro a Borrelli.

Su questo sito la cronaca testuale, aggiornamenti su Teletutto dalle 14.30, radiocronaca integrale su Radiobresciasette.