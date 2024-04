FeralpiSalò, Zaffaroni: «Gran soddisfazione, ma c’è poco da festeggiare»

Sorride a fine gara Marco Zaffaroni, anche se davanti a microfoni e taccuini il tecnico della FeralpiSalò cerca immediatamente di spegnere qualsiasi tipo di entusiasmo: «Battere la Cremonese è una soddisfazione incredibile, anche perché giocavamo in un campo difficile contro una squadra forte. Questo risultato ci dà tantissima fiducia, ma siamo consapevoli della classifica attuale e delle sette “finali” che ci mancano. C’è dunque poco da festeggiare: bisogna rimettersi subito in carreggiata, perché ci aspetta un’ altra gara complicata».

La strada è segnata. Servono altre prestazioni di questo genere se si vuole sperare di recuperare posizioni ed ottenere la permanenza in categoria: «Vogliamo provare a raggiungere la salvezza con tutte le nostre forze: non possiamo quindi permetterci di mollare. Dobbiamo continuare a dimostrare di essere maturi, gestendo tensioni ed emozioni. Da qui alla fine conterà molto l’aspetto tecnico, ma anche quello nervoso».

Nonostante la sconfitta con il Parma prima della sosta, il trend è positivo: «Stiamo viaggiando ad una media punti eccezionale, ma dobbiamo recuperare tutto il terreno perduto in precedenza: sarebbe un peccato fermarci proprio ora. In questo finale di campionato i valori delle squadre sono evidenti, ma l’aspetto psicologico influisce molto: abbiamo dimostrato di essere sul pezzo. Ed è solo attraverso l’insieme, cioè il gruppo, possiamo raggiungere il nostro obiettivo».

Le parole del match winner

A segno per la seconda volta in stagione, dopo la rete realizzata contro la Samp, il difensore Federico Bergonzi. Stavolta però il suo gol è pesantissimo: «Io segno poco, di conseguenza non ho molte occasioni per festeggiare. C’erano i miei amici in curva e quindi dopo il gol mi sono messo a correre verso di loro per esultare. Questa vittoria è importante e dimostra una volta in più che ce la possiamo giocare con tutti. Il Cosenza? Per noi sarà un’altra finale».