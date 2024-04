Tegola Di Molfetta: la FeralpiSalò punta ad averlo per il derby

Tegola Di Molfetta, fuori per almeno venti giorni: l’obiettivo è tornare in campo per il derby col Brescia del primo maggio.

Ieri la FeralpiSalò ha comunicato l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto il giocatore, uscito zoppicante al 12’ della ripresa nella sfida vinta con la Cremonese. E non sono arrivate notizie positive: l’ex Milan infatti ha rimediato una lesione al retto femorale della gamba sinistra. Le sue condizioni verranno rivalutate tra una quindicina di giorni. Facendo due calcoli i risultati non sono confortanti, perché significa che Di Molfetta salterà sicuramente le sfide di sabato con il Cosenza, del 13 aprile con il Pisa e del 20 aprile con il Como. A quel punto bisognerà capire in quali condizioni si troverà il centrocampista, che il 27 con il Cittadella potrebbe essere convocato, ma con poche possibilità di giocare perché non ancora al top.

Più probabile dunque vederlo in campo al Garilli il primo maggio, nel derby con il Brescia. In ogni caso il classe ’96 è destinato a saltare buona parte della volata finale: una notizia pessima per Marco Zaffaroni, che lo ha sempre considerato un titolare inamovibile a centrocampo. Ha ripagato la fiducia dell’allenatore con prestazioni importanti, fornendo tre assist (con Catanzaro, Lecco e Sampdoria) e realizzando un gol, con il Modena. In campo ha sempre fatto la differenza, mostrando di avere qualità superiori a tanti colleghi, riuscendo ad alzare il ritmo con improvvisi cambi di direzione e lanci millimetrici. La diciassettesima partita consecutiva dall’inizio, però, gli ha portato sfortuna.

I possibili sostituti

Che non fosse un problema facilmente risolvibile lo ha capito subito, uscendo dal campo visibilmente amareggiato. Ora l’ex tecnico dell’Hellas Verona deve pensare a come sostituirlo. Fiordilino, che gioca da playmaker, è un altro punto fermo del centrocampo, così come Kourfalidis, che però lunedì allo Zini ha lasciato il posto a Zennaro. Proprio quest’ultimo dovrebbe essere il canditato numero uno per la sostituzione di Di Molfetta. Più difficile invece vedere Hergheligiu, che dopo l’avvicendamento in panchina non ha praticamente più visto il campo (nelle ultime dieci partite ha raccolto solo 9 minuti contro la Samp).

La sfida

Ieri la squadra ha proseguito la preparazione in vista del match di sabato con il Cosenza (ore 14, stadio Garilli). Ancora a parte Balestrero, che sta svolgendo lavoro differenziato e difficilmente riuscirà a recuperare.

La FeralpiSalò tornerà in campo oggi pomeriggio per una nuova seduta in vista dello scontro salvezza con i calabresi: una gara da vincere per rilanciarsi ulteriormente nella corsa in coda.