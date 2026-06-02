Brescia, buone sensazioni per Crespi meno per Rizzo

Buone sensazioni per Valerio Crespi, meno buone per Alberto Rizzo, stazionare per Manuel Marras. Dei tre grandi dubbi della vigilia della finale play off d’andata con l’Ascoli, il Brescia ne risolve probabilmente uno, quello legato alle condizioni dell’attaccante fermato ieri da un virus intestinale. Crespi avrebbe passato una notte tranquilla ed è da considerare quindi recuperato. Con partenza da titolare.
Partenza invece in corsa per Marras che gestisce un problema muscolare, mentre resta ancora un grande punto di domanda per Rizzo che avverte ancora male al piede. L’impressione è che stringerà i denti per essere a disposizione almeno per la panchina. Intanto la buona notizia è il ritorno tra i convocati di Spagnoli.