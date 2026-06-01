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Brescia, virus intestinale per Crespi: oggi non si è allenato

Notizie preoccupanti alla vigilia della finale d’andata con l’Ascoli: domani verrà valutato dallo staff, che farà di tutto per rimetterlo in sesto. In mattinata provino anche per Rizzo e Marras
Luca Chiarini

Luca Chiarini

Giornalista

Valerio Crespi, attaccante del Brescia - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
Valerio Crespi, attaccante del Brescia - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

La novità inattesa in casa Brescia è che Valerio Crespi, alla vigilia della finale d’andata contro l’Ascoli, non si è allenato con la squadra. Il motivo? Un virus intestinale che ha indotto Corini e il suo staff a lasciarlo a casa a riposo. Una notizia che inquieta, a una distanza così ravvicinata dalla partita: il giocatore non ha febbre, ma è alle prese con un virus che non gli ha permesso di allenarsi.

Speranza tripla

Ciò non significa che l’ex Avellino sia fuori dai giochi per domani, ma è certamente un imprevisto che tutti avrebbero volentieri evitato. Crespi raggiungerà i compagni in hotel domani, e verrà valutato dallo staff. Al momento non ci sono certezze, ma si farà il possibile per rimetterlo in sesto e consegnargli una maglia da titolare. Qualora non dovesse farcela, lo sostituirebbe uno tra Cazzadori e Vido.

Domani è previsto un provino anche per Marras - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
Domani è previsto un provino anche per Marras - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Oggi si sono allenati a parte Alberto Rizzo e Manuel Marras, per i quali è in programma un provino nella mattinata di domani. Il difensore sente ancora dolore al piede, ma proverà a stringere i denti, esattamente come l’ex Reggiana. La speranza è che entrambi possano partire dall’inizio. Tornerà in distinta Spagnoli, che sarà in panchina, al pari di Pasini. Ancora fuori, invece, Sorensen e De Francesco.

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