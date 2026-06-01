Brescia, virus intestinale per Crespi: oggi non si è allenato

La novità inattesa in casa Brescia è che Valerio Crespi, alla vigilia della finale d’andata contro l’Ascoli, non si è allenato con la squadra. Il motivo? Un virus intestinale che ha indotto Corini e il suo staff a lasciarlo a casa a riposo. Una notizia che inquieta, a una distanza così ravvicinata dalla partita: il giocatore non ha febbre, ma è alle prese con un virus che non gli ha permesso di allenarsi.

Leggi anche Il messaggio di Pirlo al Brescia: «Torniamo dove meritiamo» Speranza tripla Ciò non significa che l’ex Avellino sia fuori dai giochi per domani, ma è certamente un imprevisto che tutti avrebbero volentieri evitato. Crespi raggiungerà i compagni in hotel domani, e verrà valutato dallo staff. Al momento non ci sono certezze, ma si farà il possibile per rimetterlo in sesto e consegnargli una maglia da titolare. Qualora non dovesse farcela, lo sostituirebbe uno tra Cazzadori e Vido.