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Divieto di trasferta a Monza, il Brescia club Vittorio Mero ricorre al Tar

Erica Bariselli
«Riteniamo che il provvedimento leda il diritto dei tifosi bresciani a seguire la propria squadra, confidiamo che le istituzioni competenti vogliano riconsiderare la decisione»
Tifosi bresciani allo stadio - New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
Tifosi bresciani allo stadio - New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
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«Riteniamo che il provvedimento leda il diritto dei tifosi bresciani a seguire la propria squadra,
confidiamo che le istituzioni competenti vogliano riconsiderare la decisione». Con questa motivazione il Brescia Club Vittorio Mero, molto attivo anche sui canali social e in particolare con una pagina Facebook molto seguita, ha presentato ieri ricorso al Tar contro il divieto di trasferta disposto per la gara che sabato sera vedrà l’Union Brescia confrontarsi con la seconda squadra dell’Inter.

Il precedente

Un tifoso del Brescia aveva fatto altrettanto prima della partita con il Lumezzane e aveva ottenuto il riconoscimento delle proprie ragioni. Il Club Vittorio Mero, che ricorrerà ai propri fondi per il pagamento dei costi del ricorso, ha agito in rappresentanza dei suoi 150 iscritti «ma in generale – fanno sapere i coordinatori – per tutta la tifoseria del Brescia».

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