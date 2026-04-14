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Inter U23-Union, trasferta vietata ai residenti in provincia di Brescia

Luca Chiarini
Il provvedimento del prefetto di Monza ricalca quello che ha precluso l’accesso al Saleri di Lumezzane ai tifosi biancazzurri. Dovrebbe essere l’ultimo divieto «punitivo» dopo i disordini di Vicenza
I tifosi del Brescia nel settore ospiti a Monza - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
I tifosi del Brescia nel settore ospiti a Monza - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
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L’onda lunga dei disordini di Vicenza, come previsto, ha ricadute anche sulla trasferta con l’Inter Under 23. Per la sfida tra i nerazzurri e l’Union, il programma il prossimo 25 aprile (20.30) all’U-Power Stadium, il prefetto di Monza ha disposto il divieto di vendita dei biglietti a tutti i residenti in provincia di Brescia.

Un provvedimento che, esattamente come per il divieto imposto per il derby con il Lumezzane, ha tra le proprie motivazioni quanto accaduto al Menti di Vicenza, dove alcuni tifosi biancazzurri – come si legge nel dispositivo – hanno dapprima lanciato materiale pirotecnico, e hanno poi cercato di scontrarsi con i supporter locali.

Non ci sono ufficialità in merito, chiaramente, ma da quel che filtra questa dovrebbe essere l’ultima trasferta vietata agli ultrà del Brescia, che salvo sorprese torneranno a viaggiare per la prima gara che vedrà impegnata l’Union nei play off.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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