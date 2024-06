Dimitri Bisoli si sposa in Duomo: cori della curva del Brescia, c'è anche Maran

Sposa bagnata, sposa fortunata. E vista l'acqua a secchiate caduta in Piazza Duomo, quello di Dimitri Bisoli e della sua Giada sarà sicuramente un matrimonio felice. Il capitano del Brescia, emozionato come mai anche per i moltissimi tifosi presenti che, tra bandieroni, fumogeni sciarpe e maglie delle rondinelle, gli hanno urlato cori («Un capitano, c'è solo un capitano») incuranti del diluvio, ha coronato il suo sogno d'amore sposando la sua compagna e mamma della loro piccola Vittoria.

Bisoli si sposa in Duomo: il saluto della curva al capitano del Brescia

Un Bisoli che, in attesa della sposa, ha anche parlato agli ultrà della Nord con il megafono: «Ringrazio tutti, non vi attendevo così numerosi, mi avete fatto emozionare. Oggi corono il mio sogno d'amore, quello che avevo da bambino l'ho già realizzato indossando questa maglia che amo».

Matrimonio di Bisoli in Duomo, l'arrivo della sposa e i cori dei tifosi del Brescia

Presenti diversi compagni di squadra, a partire da Davide Adorni che gli ha fatto da testimone, oltre a mister Maran, anch'egli acclamato dai tifosi al suo arrivo in piazza. Tra gli invitati anche Cistana, Papetti, Moncini, Bianchi, Galazzi e gli ex Torregrossa, Romagnoli e Pablo Rodriguez.

A celebrare la funzione mons. Claudio Paganini, riferimento spirituale del Brescia Calcio, che ha ricordato a Dimitri che il successo sportivo di un uomo dipende molto da chi gli sta vicino nella vita. Fuori, la pioggia non ha dato un attimo di tregua con temperature autunnali. Che non hanno però minimamente raffreddato il calore che ha abbracciato il capitano.