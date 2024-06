La carica di Rolando Maran: per lui iniziano il bello e il difficile

Il tecnico si è ritrovato in biancazzurro, ora punta a completare l’operazione rilancio con la squadra: ha voglia di immergersi nella nuova stagione

Rolando Maran è pronto a ripartire con il Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Dove c’eravamo lasciati? Nella «pancia» del Ceravolo di Catanzaro. Il luccichio negli occhi di Maran emanava un universo di emozioni. Orgoglio, tanto. Ma anche un’amarezza così pungente, in quel momento, da incrinare la voce. La vita poi è andata avanti. Come sempre. Si è aperto un nuovo capitolo, che Rolando e il Brescia hanno deciso di scrivere ancora insieme. Per trasformare quella sensazione in qualcosa di grande. Dimenticarla è impossibile. E allora tanto vale sfruttarla a proprio vantaggio