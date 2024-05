Brescia, l’appello di Bisoli ai tifosi: «Mi metto anche in preghiera per chiedergli di venire allo stadio»

«Guardo già avanti, penso alla partita contro il Lecco e se serve mi metto anche in preghiera per chiedere ai bresciani di venire allo stadio. In questo momento di coperta corta e in cui c’è da battagliare per compiere l’impresa play off, abbiamo bisogno più che mai di una grande spinta». L’appello, accorato, è del capitano del Brescia Dimitri Bisoli, grande protagonista della partita con la FeralpiSalò: «Mi hanno attribuito solo un gol? Va bene così, anche perché io sono arrivato in scivolata e in effetti non so se l’ho presa... Ma mi va in ogni caso bene sia stato dato a Papetti perché se lo merita e perché è anche molto maturato». Aggiunge Bisoli: «Ai miei compagni ho fatto i complimenti, sono orgoglioso di loro perché sappiamo sempre andare oltre e non arrenderci. Siamo una squadra con grandi attributi, questa è la nostra forza».

Davide Balestrero - Foto New Reporter Comincini

Federico Balestrero, capitano della FeralpiSalò, non fa mistero del proprio immenso rammarico: «Quello di non aver vinto una partita nella quale abbiamo creato moltissimo e purtroppo sbagliato altrettanto». Aggiunge Balestrero: «Resto comunque molto orgoglioso dei miei compagni e non ci arrendiamo. Sappiamo che dobbiamo fare una cosa soltanto: andare a Venezia e fare la partita migliore di sempre».