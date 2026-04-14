Destino in mano, ma solo se il Brescia di Corini torna ai suoi albori

«Nonostante tutto siamo ancora padroni del nostro destino». L’hanno affermato con decisione nel post derby del Saleri Eugenio Corini e Mattia Zennaro. Con il centrocampista che, leggendo tra le righe, ci ha pure messo il carico da undici: «Sta a noi decidere come finire questa stagione». E quel «decidere» dice tanto. Perché ora, a 180’ dal termine della regular season, è tempo di evitare di far calcoli sugli altri, ma farli solo e soltanto su se stessi.

Gambe e testa

Chiaro che quanto riusciranno a fare Lecco e Trento nelle ultime due, rispettivamente con Lumezzane e Pergolettese i lacustri e con Renate e Dolomiti Bellunesi gli uomini di Tabbiani, conta eccome. Ma visto che Balestrero e compagni con due vittorie (con la Dolomiti Bellunesi domenica prossima al Rigamonti e con l’Inter U23 a Monza sabato 25) non hanno alcun bisogno di interessarsi ai risultati altrui – un arrivo a pari punti con una o con entrambe le avversarie premierebbe il Brescia in virtù del vantaggio negli scontri diretti – servono gambe, e soprattutto testa, per portare a casa quei sei punti che sancirebbero definitivamente quel secondo posto che spedirebbe i biancazzurri direttamente ai quarti di finale dei play off, in agenda il prossimo 17 maggio. E per farlo, il Brescia di Corini deve tornare alle origini di se stesso.

Serie C, gli scatti di Lumezzane-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

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Riavvolgendo il nastro

Due bottini pieni consecutivi mancano da sette partite, precisamente dal 22 e dal 28 febbraio scorso, ma furono due vittorie, con Pro Patria e Lecco, casalinghe. Due vittorie consecutive casa-trasferta mancano infatti dagli esordi del tecnico di Bagnolo Mella sulla panchina dell’Union quando l’allenatore bresciano aprì alla (stra) grande la sua nuova avventura sulla panchina vincendo le prime quattro gare consecutive.

Due doppiette dentro-fuori con Dolomiti Bellunesi-Inter U23 prima e Arzignano-Trento poi. Eravamo tra il 14 dicembre e il 10 gennaio scorso. Cioè tre mesi fa. Dolomiti e Inter U23, cioè i due primi en plein casa-trasferta di Corini, che saranno come detto anche le prossime, e ultime, avversarie, ma chiaramente a campi invertiti rispetto all’andata. Sei punti su sei a disposizione cercando quindi di replicare se stesso.

Sei punti che non saranno soltanto decisivi per la classifica finale, ma anche per la psiche di una squadra che, dopo il ko con il Lume, rischia di subire un contraccolpo da evitare dopo un crescendo di prestazioni e il ritorno alla vittoria con il Cittadella che aveva rimesso la fiducia nei propri mezzi sui giusti binari. Arrivare a giocarsi i play off nella miglior condizione fisica e, soprattutto, mentale è fondamentale. Perché arrivarci vincendo è l’optimum. Per non trascinarsi tarli che possano minare certezze e convinzioni per affrontare l’ultima salita. Bisogna solo «decidere» di farlo.