Pareggio a reti inviolate per il Desenzano in casa del Treviso

Reazione chiedeva, reazione c'è stata. Missione compiuta: accontentando il proprio allenatore, Marco Gaburro, il Desenzano riesce a portare a casa un punto prezioso dalla complicata trasferta di Treviso, affrontata in piena emergenza, con tante assenze dell'ultima ora. Dopo la sconfitta interna con il Lecco – e la peggior prestazione stagionale –, il tecnico di Pescantina aveva chiesto ai suoi una risposta e questa è subito arrivata. Fermare i trevigiani non era compito assai semplice, ma i gardesani stavolta hanno dimostrato di saper soffrire, tenendo botta nei momenti più complicati della partita.
Un plauso speciale va fatto a Marco Cassin, il diciottenne secondo portiere che si è ritrovato catapultato in porta al posto del febbricitante Minelli: prestazione maiuscola la sua. Con una serie di interventi prodigiosi infatti ha messo una pezza dove non sono arrivati i compagni. E così il Dese si è portato a casa il sesto punto stagionale in sei partite, tornando subito a muovere la classifica.
Il match
La cronaca: problemi di formazione per Gaburro. Oltre ai soliti Antonelli, Boiga e Bovolon, sono assenti anche Millico e Ubaldi, per problemi muscolari, e Minelli, che ha la febbre. In porta va il diciottenne Cassin, al debutto in campionato. Difesa confermata con Parlato e Milani sugli esterni, Pilati-Panelli centrali. Liberati, in gol contro il Lecco contro il quale aveva giocato da attaccante, viene riportato a centrocampo. In avanti con Biondi torna titolare Santini, mentre Procaccio prende il posto di Millico. Dall'altra parte Gorini, che utilizza il 3-5-2, cambia un po' rispetto alla sfida con l'Union Brescia, scegliendo il tandem d'attacco Tommasini-Odogwu: quest'ultimo però si fa male subito e dopo nove minuti deve lasciare il posto a Paganini.
Gardesani molto attivi, ma l'occasione più importante capita al Treviso al 20'. Sugli sviluppi di un calcio piazzato, per poco De Francesco di testa non beffa il proprio portiere, ma Cassin con un gran colpo di reni alza in angolo. Un minuto più tardi Biondi con una magia salta tre avversari e poi innesca in profondità Procaccio, che la dà dentro per Santini, in ritardo di un soffio. Il primo tempo non riserva altre emozioni.
Dopo l'intervallo si riprende, ma senza FVS, per problemi tecnici (problema risolto dopo una decina di minuti). Ed è un avvìo di ripresa da incubo per il Desenzano, che va subito in difficoltà ma che viene tenuto a galla dagli interventi di Cassin (al 1' su Paganin e al 5' su Gucher). Poi finalmente i gardesani riescono ad uscire dal guscio, alzando il baricentro e rischiano di meno. La gara torna ad essere equilibrata. Al 32' Tommasini prova l'azione solitaria, ma Cassin chiude bene in angolo. Poi non accade più nulla e per i gardesani si materializza un punto d'oro.