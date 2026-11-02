Desenzano sconfitto al Silvio Piola: il Novara passa per 1-0

Il Monday Night non porta gioie al Desenzano, che al Silvio Piola viene sconfitto 1-0 dal Novara. Arriva così la terza sconfitta consecutiva per gli uomini di Marco Gaburro, che dopo essere stati sconfitti da Alcione Milano (4-1) e Giana Erminio (1-2) vengono battuti anche dai piemontesi, che conquistano così il primo successo casalingo stagionale.
La situazione
Male, anzi, malissimo per i gardesani, che in settimana avevano strappato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, eliminando la Dolomiti Bellunesi (0-1), e speravano di poter tornare alla vittoria anche in campionato.
Invece non è stato così, nonostante di fronte ci fosse un Novara in piena emergenza (nove assenti). I padroni di casa sbloccano la contesa al 7', con Lanini che sorprende Minelli fuori dai pali con un preciso pallonetto. Il Desenzano rischia più volte di capitolare, ma rimane in partita: nella ripresa l'ingresso di Millico permette ai biancazzurri di diventare più pericolosi, ma il gol del pareggio non arriva. Finisce 1-0 per il Novara, che grazie a questi tre punti raggiunge proprio i gardesani a quota 13, in undicesima piazza. Domenica, alle 17.30, il Dese cercherà il riscatto nel derby casalingo contro l'Ospitaletto. Enrico Passerini