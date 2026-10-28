Coppa Italia serie C, urlo di gioia finale per il Desenzano

Il Desenzano batte 1-0 la Dolomiti Bellunesi e conquista i quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà l'Altamura in trasferta l'8 dicembre. Epilogo incredibile al Zugni Tauro di Feltre, con le due squadre sullo 0-0, in attesa solamente di battere i rigori, in una partita che sicuramente non ha entusiasmato (pochissime occasioni da rete, soprattutto nella ripresa).
Invece al 96', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Liberati trova la zampata vincente che vale il passaggio del turno. Una vittoria importante perché permette agli uomini di Marco Gaburro di accedere tra le migliori otto della Coppa Italia, ma allo stesso tempo aiuta i biancazzurri a ritrovare entusiasmo dopo le sconfitte con Alcione Milano e Giana Erminio.
E sicuramente ciò è fondamentale in vista della prossima sfida di campionato, in programma lunedì al Silvio Piola di Novara (ore 20.30). Qui il Desenzano cercherà di tornare a muovere la classifica per non farsi risucchiare nelle sabbie mobili.