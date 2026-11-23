Una scelta inevitabile. Lo è stata quella dell’addio di Marco Gaburro alla panchina del Desenzano che ha condotto trionfalmente in serie C. Dopo un avvio di stagione incoraggiante la squadra gardesana si è però via via accartocciata: solo un punto conquistato nelle ultime sei gare e ieri pomeriggio è arrivata l’ufficialità dell’esonero del tecnico.
La nota del club
«Il Desenzano Fc comunica di aver sollevato Marco Gaburro dall’incarico di allenatore della prima squadra – si legge nella nota del club -. La società desidera esprimere a mister Gaburro un sincero ringraziamento per il lavoro svolto e la dedizione dimostrate durante il suo percorso alla guida della squadra. A lui va il riconoscimento per essere stato tra i protagonisti della storica promozione in Serie C, contribuendo al raggiungimento di un traguardo unico per la Società e per tutta la città di Desenzano. Il Club ringrazia mister Gaburro per il percorso condiviso e gli rivolge i migliori auguri per il prosieguo della propria carriera professionale».
Risultati negativi
Per i biancazzurri un’involuzione sotto ogni punto di vista troppo preoccupante per chiudere gli occhi e la sconfitta scioccante contro l’Albinoleffe – 6-1 in casa – è stata la pietra tombale. Ancor prima della comunicazione ufficiale, il tecnico aveva anticipato tutti scegliendo di congedarsi via social, attraverso il suo profilo Facebook: «Le cose belle hanno un inizio e anche una fine. ...Io voglio e devo solo ringraziare tutte le persone che ho avuto la fortuna di incontrare e che mi hanno accompagnato in più di due anni di vita qui a Desenzano...Resterete delusi se pensate di leggere qualcosa di spigolo in queste righe» ha scritto tra le altre cose nel suo lungo post Gaburro che ha diretto di questo lunedì mattina: «Ai ragazzi stamattina ho detto tra le tante cose che mi stanno vedendo sempre con lo stesso giaccone perché ho portato a Desenzano nell’ultimo trasloco solo lo stretto necessario. Sarà stato per pigrizia o perché tante cose le mastico da troppo tempo...Lascio in dote 14 punti che solo Dio sa se sono pochi o tanti. Di sicuro sono una base di partenza per chiunque arrivi per completare il percorso e raggiungere un obiettivo che sentirei comunque anche mio». Alla squadra intanto è stato annullato il giorno libero previsto per domani.
Il successore
Alla guida dovrebbe esserci Roberto Venturato che ha scritto le sue fortune alla guida del Cittadella e che la passata stagione ha allenato il Livorno. Il diesse Tosoni di concerto col presidente Marai si è convinto che si tratta del profilo giusto. In queste ore si cerca la quadra su cifre, durata del contratto (si può ragionare su un rinnovo in caso di salvezza), membri dello staff. Se un’intesa non si troverà già entro questo lunedì sera, domani l’allenamento sarà diretto da una figura tecnica del club.
La disponibilità di Venturato, emerge ora, era già stata sondata dopo il pareggio 3-3 con il Renate: si era trattato di un segnale positivo, ma non c’era stata la percezione che si trattasse della scintilla giusta. E la partita con l’Albinoleffe lo ha confermato. Il club gardesano aveva contattato anche Emanuele Troise il cui nome però è subito tramontato dato che l’ex allenatore del Lumezzane cerca un progetto più di ampio respiro (che peraltro dovrebbe ora trovare a Foggia.