Desenzano, la doppietta di Biondi vale tre punti contro la Caratese

Altro che firmare per il pari: il Desenzano va a prendersi una vittoria di fondamentale importanza nello scontro diretto con la Folgore Caratese, vincendo 2-1. Notte fantastica a Zanica per i gardesani, che tirano fuori il meglio dall’ennesima situazione di emergenza: pur dovendo fare a meno di parecchi uomini vanno a stanare gli avversari e li colpiscono due volte. La seconda, quella definitiva, mette ko i brianzoli, che devono arrendersi al terzo ko stagionale.
Per il Desenzano invece si materializza il secondo successo dopo quello ottenuto sull’Arzignano, utile per scalare la classifica e portarsi in una zona più tranquilla. Super protagonista del match è stato Kevin Biondi, autore di una doppietta. L’ex Catania, Livorno e Pordenone si è sbloccato al momento giusto, trovando due reti che valgono oro.
Mister Gaburro, sempre alle prese con numerosissime assenze (Reggiori, Antonelli, Boiga, Bovolon, Millico e Ubaldi) conferma gli undici che sono scesi in campo dall’inizio contro la Juventus Next Gen. A centrocampo dunque gioca Liberati, mentre Moscati parte dalla panchina, così come l’ultimo arrivato, Russini. Dall’altra parte invece Nicola Belmonte fa parecchi cambiamenti rispetto alla gara con il Lumezzane, a partire dal modulo, che è il 4-3-1-2 e non il 3-4-1-2. In porta c’è Castelnuovo (e non Salvalaggio), in difesa c’è Bellia (al posto di Samotti), in mezzo Pedicillo (non Tessiore) e in avanti Vacca (invece di Santarcangelo).
La cronaca
La prima conclusione dei brianzoli facile preda di Minelli è di Spalluto al 19’, su assist di Bellia. Sul ribaltamento di fronte il Desenzano passa: Procaccio apre da sinistra per Parlato, che di testa fa la torre. Sul secondo palo sbuca Biondi, che da due passi firma il primo gol in campionato e lo dedica all’infortunato Boiga.
Poco prima della mezz’ora la Folgore Caratese pareggia: Pedicillo prende palla sulla sinistra e fa partire un destro imparabile all’incrocio dei pali. Al 40’ bellissima sponda di Santini per Biondi, che cerca la potenza, ma Castelnuovo si supera evitando di capitolare di nuovo. Nella ripresa la situazione si complica ulteriormente: rimangono negli spogliatoi Parlato (non al meglio per un attacco influenzale) e Milani (stiramento).
Dentro Andreis e Giorgi. Succede poco fino al 34’, quando i gardesani trovano il nuovo sorpasso: Biondi sfrutta un rimpallo non controllato da Gega per battere nuovamente Castelnuovo. Nel finale la Folgore Caratese prova l’assedio, ma non c’è nulla da fare, perchè il Desenzano si difende in maniera egregia.